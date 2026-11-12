Abelardo De La Espriella Defiende Su Presencia Militar En Catatumbo

El presidente Abelardo De La Espriella justifica su atuendo militar tras la operación contra Farc en Catatumbo, mientras el congresista Daniel Monroy critica la escena.

El presidente Abelardo De La Espriella se presentó este lunes 9 de noviembre en Cúcuta, Norte de Santander, para enfrentar las críticas por su atuendo militar durante una operación contra las disidencias de las Farc. El mandatario salió a su propia defensa para explicar su presencia vestida de uniforme junto al mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López, quien actuaba como ministro de Defensa en aquel entonces.

La Operación Contra El Frente 33 De Farc

El evento central de esa noche fue la presentación de los resultados de un bombardeo autorizado directamente por el presidente sobre el frente 33 de las Farc en la región del Catatumbo. La operación tuvo un impacto concreto en la estructura criminal, dejando como balance cuatro muertos y seis personas capturadas por las autoridades. Abelardo De La Espriella utilizó esta oportunidad para exhibir públicamente el éxito de la acción militar en suelo norte santandereano.

Also read “Abelardo es simplemente un payaso”: el duro ataque de Beto Coral contra Abelardo de la Espriella

Durante la presentación, el mandatario no solo habló de los números, sino que también interactuó directamente con uno de los detenidos, un individuo identificado bajo el alias de Barba Chivo. Esta interacción fue capturada en video y publicada inmediatamente en las redes sociales oficiales, lo que desencadenó un debate nacional sobre el protocolo y la imagen de la presidencia. La escena mostró al jefe de Estado en un contexto de alta tensión, rompiendo con las normas habituales de vestimenta institucional en actos públicos de este tipo.

Defensa De Abelardo De La Espriella

Desde su localidad natal, Roldanillo, en el departamento del Valle del Cauca, el presidente Abelardo De La Espriella emitió declaraciones contundentes para desmontar las acusaciones de inapropiación del uniforme militar. Argumentó que su vestimenta era un símbolo de servicio y no de usurpación, afirmando con firmeza que es un soldado de la patria comprometido con la nación. Esta postura busca reforzar su imagen como un líder cercano a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Advertisement

El mandatario explicó que su decisión de vestirse de soldado respondía a un deseo genuino de honrar a los héroes de la Policía y de las Fuerzas Militares. Según sus propias palabras, no tiene otro pensamiento distinto a ayudar a la población vulnerable y liberar al país de la injusticia, la desigualdad y la pobreza. Buscaba transmitir un mensaje de cercanía con quienes están en el frente de combate, legitimando su rol como comandante supremo de las fuerzas de seguridad del Estado.

Criticas Políticas De Daniel Monroy

La reacción del Congreso de la República fue rápida y severa, liderada por el congresista del Pacto Histórico, Daniel Monroy. Este político utilizó su plataforma en la red social X para calificar la actuación del presidente como un ridículo internacional, argumentando que el Gobierno estaba convirtiendo la guerra en un espectáculo de medios. Su crítica se centró en la supuesta falta de seriedad y el enfoque en la imagen pública sobre los resultados reales.

Daniel Monroy destacó que, mientras cuatro miembros de la fuerza pública estaban muertos en combate, el presidente jugaba a disfrazarse militar para buscar likes en redes sociales. El legislador también señaló que las cifras de los primeros 100 días de mandato eran un retrato de promesas incumplidas y una evidente incapacidad de gestión. Para él, la escena en Cúcuta evidenciaba que el país no contaba con un presidente adecuado para manejar la seguridad nacional con la gravedad que requiere.

Impacto Y Próximos Pasos De La Agenda Presidencial

La controversia generada por la presencia de Abelardo De La Espriella vestido de militar en Cúcuta ha polarizado la opinión pública sobre el estilo de comunicación del Gobierno. Mientras sus seguidores ven un gesto de coraje y conexión con la fuerza pública, sus detractores lo perciben como una falta de respeto a las instituciones y a los protocolos de seguridad. Este evento ocurre en medio de una agenda regional que el presidente planea continuar.

Advertisement

El mandatario ha indicado que su tour por el país incluirá próximamente las ciudades de Cartagena y Montería, buscando reafirmar su presencia en diferentes regiones del territorio nacional. Se espera que en estos nuevos destinos la administración mantenga su enfoque en la seguridad y la defensa, aunque bajo los estrictos cánones protocolarios habituales. La situación seguirá siendo un tema de análisis político en las semanas venideras mientras se evalúan los resultados reales de las operaciones contra el crimen organizado.