El candidato de Defensores de la Patria aseguró que existen informes de inteligencia que confirman un plan para atentar contra su vida. De la Espriella también reveló los nombres de las personas que estarían comprando votos en la región Caribe, las mismas que amenazaron a los electores en sus zonas de control ilegal.

Abelardo De la Espriella denuncia amenazas en su contra antes de la segunda vuelta presidencial. El candidato de Defensores de la Patria aseguró que existen informes de inteligencia que confirman un plan para atentar contra su vida.

De la Espriella también reveló los nombres de las personas que estarían comprando votos en la región Caribe, las mismas que amenazaron a los electores en sus zonas de control ilegal. El candidato presidencial Iván Cepeda había asegurado horas antes que existía un plan de 'autoatentado' por parte de la campaña de De la Espriella. La denuncia se da en un contexto de tensión política antes de la segunda vuelta presidencial.

El gobierno de Colombia ha tomado medidas para garantizar la seguridad de los candidatos y los electores durante la jornada electoral. De la Espriella también criticó a Cepeda por su mensaje de 'Si no te gusta Colombia, ¿por qué no te vas del país?

' que desató una fuerte polémica. El candidato presidencial aseguró que de parte de la campaña de Cepeda se está preparando una operación para comprar votos. Aún les queda la segunda vuelta para no vender el honor, para no traicionar la patria. El gobierno de Colombia ha tomado medidas para garantizar la seguridad de los candidatos y los electores durante la jornada electoral.

La Registraduría ha emitido un comunicado explicando la situación de los votos que se han emitido después de las 4:00 p.m. y que pueden quedar sin ser contabilizados. La situación política en Colombia se vuelve cada vez más tensa antes de la segunda vuelta presidencial. El candidato presidencial Iván Cepeda ha sido criticado por su mensaje de 'Si no te gusta Colombia, ¿por qué no te vas del país?

' que desató una fuerte polémica. El candidato presidencial aseguró que de parte de la campaña de Cepeda se está preparando una operación para comprar votos. La denuncia del líder de Defensores de la Patria se da pese a que el candidato de izquierda aseguró horas antes que existía un plan de 'autoatentado' por parte de la campaña de De la Espriella. La situación política en Colombia se vuelve cada vez más tensa antes de la segunda vuelta presidencial.

El gobierno de Colombia ha tomado medidas para garantizar la seguridad de los candidatos y los electores durante la jornada electoral. La Registraduría ha emitido un comunicado explicando la situación de los votos que se han emitido después de las 4:00 p.m. y que pueden quedar sin ser contabilizados





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