Abelardo De la Espriella denuncia amenazas y supuesto plan de compra de votos en la Costa Caribe antes de la segunda vuelta

El candidato presidencial Abelardo De la Espriella acusa a Armando Benedetti de liderar una compra masiva de votos en la región Caribe y advierte sobre amenazas a su vida, mientras pide sanciones internacionales.

El candidato presidencial Abelardo De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, denunció nuevamente amenazas contra su vida y reiteró acusaciones sobre un supuesto plan de compra de votos en la región Caribe, de cara a la segunda vuelta electoral del 21 de junio.

En una transmisión realizada este lunes, De la Espriella presentó una lista de dirigentes y líderes políticos que, según afirmó, estarían involucrados en esa modalidad para conseguir votos. Estas declaraciones surgen después de que el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, advirtiera sobre posibles sanciones, incluida la revocatoria de visas, para quienes interfieran en el proceso electoral colombiano mediante fraude o compra de votos.

En respuesta a esa advertencia, De la Espriella aseguró tener identificados a los presuntos financiadores o promotores de estas prácticas y anunció que entregará la información a las autoridades estadounidenses. El candidato ha sostenido en los últimos días que existe una estructura dedicada a influir irregularmente en los resultados electorales en la Costa Caribe y ha pedido que varios de los señalados sean incluidos en listas de sanciones internacionales, como la lista OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Asimismo, ha insistido en que el Gobierno estadounidense mantiene un seguimiento especial a la situación electoral en Colombia y ha solicitado medidas contra los responsables de delitos electorales. En sus intervenciones, De la Espriella se refirió al ministro del Interior, Armando Benedetti, como el artífice de este presunto plan de compra de votos, afirmando que se le llama por su capacidad para comprar votos y no por su inteligencia o estrategia política.

Según el candidato, Benedetti sería el encargado de la compra masiva de votos en la Costa Caribe, región de la que es oriundo, y lo calificó como una bestia del mal. El abogado cordobés también indicó que existe un supuesto movimiento en el Gobierno para que Benedetti llegue a la campaña de Iván Cepeda, candidato con el que De la Espriella competirá en la segunda vuelta.

Estas acusaciones se enmarcan en un contexto de alta tensión política a pocos días de la segunda vuelta, donde la denuncia de compra de votos y las amenazas contra candidatos han generado preocupación. De la Espriella ha señalado que el plan para atentar contra su vida se mantiene y ha vinculado estas amenazas con sus declaraciones sobre la compra de votos.

Aunque el texto original incluye referencias a otros temas como la celebración del bicampeonato de Junior y una nota sobre el cierre de mesas de votación, estos no forman parte de la noticia principal centrada en las denuncias de De la Espriella. La reproducción y utilización de los contenidos está prohibida sin autorización, según la nota deopyright





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