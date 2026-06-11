Abelardo De La Espriella denuncia ante Estados Unidos coacción electoral por grupos armados

El abogado y candidato Abelardo De La Espriella alertó al gobierno estadounidense sobre la influencia de grupos terroristas en las elecciones y criticó la política de Paz Total.

El escenario político colombiano se ha visto sacudido por las recientes y fuertes declaraciones de Abelardo De La Espriella , quien ha respondido de manera tajante a los anuncios realizados por Iván Cepeda.

Para el candidato, las acciones de su contraparte no son más que una estrategia deliberada, una suerte de cortina de humo diseñada para ocultar situaciones mucho más alarmantes que ponen en riesgo la integridad de los procesos democráticos en el país. Como prueba de su postura, De La Espriella ha hecho pública una misiva enviada el pasado 6 de junio, dirigida específicamente al vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau.

En este documento, el abogado detalla una preocupante situación en la que presuntas alianzas entre figuras políticas y estructuras armadas ilegales estarían interfiriendo en la voluntad popular, afectando la transparencia de los comicios. El núcleo de la denuncia radica en que la segunda vuelta electoral, programada para el 21 de junio, no estaría siendo decidida por el libre ejercicio del voto ciudadano, sino por la coacción y el control territorial impuesto por organizaciones criminales.

De La Espriella menciona explícitamente a grupos que tanto Colombia como Estados Unidos han catalogado como terroristas, tales como las disidencias de las FARC, específicamente la facción conocida como FARC-EP bajo el mando de alias Iván Mordisco, además de la Segunda Marquetalia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, también denominado Ejército Gaitanista de Colombia. Para respaldar estas graves acusaciones, el candidato presentó una serie de documentos donde se contrastan los municipios identificados por la Defensoría del Pueblo como zonas de alto riesgo electoral con los resultados obtenidos en la primera vuelta presidencial, sugiriendo que existe una correlación directa entre la presencia de estos grupos y el sentido del voto en esas regiones.

Asimismo, el abogado vincula estos hechos con la implementación de la política denominada Paz Total. Según De La Espriella, esta estrategia, concebida y promovida por el candidato oficialista desde el año 2019, ha servido involuntariamente o no para fortalecer la capacidad operativa de estos grupos armados.

Sostiene que, lejos de lograr un desarme efectivo, la política ha coincidido con un incremento en el control territorial y un aumento en los ingresos ilícitos de estas organizaciones, quienes ahora tendrían un interés directo y tangible en el resultado de las elecciones para asegurar su supervivencia y hegemonía en las regiones. Es fundamental resaltar que De La Espriella ha sido cuidadoso en sus términos, aclarando que no afirma que Iván Cepeda haya coordinado personalmente estos actos de violencia o coacción, sino que existe una coincidencia de intereses donde grupos terroristas están manipulando la voluntad del electorado en favor de una candidatura específica.

Finalmente, la decisión de llevar estas denuncias ante el gobierno de los Estados Unidos responde a la necesidad de visibilizar la gravedad de los hechos ante una potencia que posee una política clara de lucha contra el terrorismo. De La Espriella enfatiza que su intención no es solicitar que una nación extranjera intervenga en la soberanía del voto colombiano, sino informar a Washington sobre la actividad de organizaciones que el propio gobierno estadounidense ha designado como terroristas.

Al apelar a los principios y valores de libertad y democracia que Estados Unidos defiende globalmente, el candidato busca que se reconozca que, en diversas regiones de Colombia, las elecciones no pueden considerarse libres ni justas debido a la presión ejercida por los grupos armados, dejando así un precedente internacional sobre la fragilidad del proceso electoral actual y la urgencia de proteger la voluntad popular





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