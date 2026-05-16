Abelardo de la Espriella denuncia asesinato de coordinador de campaña en el Meta y señala a disidencias

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella condenó la muerte de Rogers Mauricio Devia y Fabián Cardona, atribuyendo el crimen a grupos armados y prometiendo luchar contra la violencia política.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella ha manifestado su profunda indignación y dolor tras el brutal asesinato de Rogers Mauricio Devia y Fabián Cardona, dos integrantes fundamentales de su equipo de campaña en el departamento del Meta .

Este crimen, que ha conmocionado a la opinión pública y a los sectores políticos de la región, no ha sido pasado por alto por el abogado, quien ha sido enfático al afirmar que este acto violento no es obra de desconocidos, sino que responde a una estrategia deliberada de terror. De la Espriella describió su estado emocional como el de alguien con el alma rota y el corazón lleno de rabia, subrayando que la pérdida de estos hombres representa un golpe duro no solo para su proyecto político, sino para la democracia y la seguridad en el corredor del Meta.

Los hechos ocurrieron en un contexto donde la publicidad de la campaña aún estaba presente, lo que sugiere que el ataque fue un mensaje directo contra la estructura organizativa del candidato. En un análisis más detallado sobre los responsables, Abelardo de la Espriella ha señalado directamente a las disidencias armadas lideradas por el sujeto conocido como alias Calarcá.

Según el candidato, este tipo de crímenes son la firma de grupos que buscan imponer el miedo mediante la sangre y la intimidación. El abogado aseguró que el sacrificio de Devia y Cardona obligará a su equipo a seguir adelante con una determinación aún más fuerte, transformando el dolor en una lucha activa contra el narcoterrorismo y las FARC.

Como respuesta inmediata a este atentado, De la Espriella anunció la organización de una movilización masiva, específicamente una caravana, en la cual buscará rendir homenaje a las víctimas y expresar un rechazo contundente a la violencia política que sigue azotando las zonas rurales de Colombia. Para el candidato, permitir que estos crímenes queden impunes sería una traición a la memoria de quienes dieron su vida por sus ideales patrióticos.

Rogers Mauricio Devia no era solo un coordinador de campaña; era un hombre con una trayectoria diversa y admirada en su comunidad. Nacido en Villavicencio el 28 de abril de 1984, Devia había servido como alcalde del municipio de Cubarral entre los años 2020 y 2023, periodo durante el cual dejó una huella significativa gracias a su gestión social y técnica.

Su perfil profesional era excepcionalmente variado, combinando la pasión por las artes como actor de teatro profesional con una sólida formación técnica y científica. Fue técnico en Recursos Naturales, Auditor en Normas ISO, Profesional en Seguridad Industrial y Especialista en Evaluación Ambiental de Proyectos.

Durante su mandato como mandatario local, impulsó la implementación de un ambicioso programa de energía solar fotovoltaica, el cual permitió que más de 70 familias campesinas en las zonas más remotas de Cubarral tuvieran acceso a la electricidad por primera vez, un logro que le valió reconocimientos a nivel nacional. El testimonio de Jaime Andrés Beltrán añade una capa de tragedia al relato, revelando que Devia había estado en Villavicencio apenas unas horas antes del atentado, dedicándose a recoger la publicidad política que utilizaría para fortalecer la presencia de la campaña en el territorio.

Beltrán lo describió como un trabajador incansable, un hombre entusiasta y profundamente comprometido con el cambio político que propone De la Espriella. Este asesinato pone de relieve la vulnerabilidad de los líderes locales y coordinadores territoriales que operan en regiones donde el control estatal es disputado por grupos armados ilegales.

La comunidad de Cubarral y el departamento del Meta se encuentran ahora en un estado de duelo, mientras el país observa cómo la violencia política continúa cobrándose vidas de personas que, como Devia, buscaban el progreso de sus regiones a través de la gestión pública y la participación ciudadana. La promesa de De la Espriella de que esta sangre no será en vano resuena como un desafío directo a las estructuras criminales que aún operan en la sombra





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