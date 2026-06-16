Abelardo de la Espriella denuncia compra de votos en el Caribe y se enfrenta a 'mafia' en elecciones 2026

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella acusa a la mafia de intentar retener el poder mediante compra de votos en el Caribe, llama a no confiarse y presenta a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, quien reveló amenazas.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella denunció que la compra de votos se concentra en el Caribe colombiano y afirmó que no permitirá esa práctica.

En una entrevista con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, de la Espriella declaró que su campaña está "enfrentada a una mafia que no quiere soltar el poder" y señaló que se están utilizando funcionarios públicos en estas estrategias. Hizo un llamado a la población para que no se confíe en el día de las elecciones, destacando la importancia de la movilización ciudadana.

Al ser interrogado sobre si temía hacer estas denuncias, aseguró que ya cerró su etapa como congresista y que no pueden investigarlo nuevamente por esos delitos. Además, anunció que después de ese periodo se enfocarán en estabilizar los problemas de fondo del país. Subrayó la necesidad de poner a una persona seria al frente de temas clave como la administración de recursos y mencionó que la oposición ha sembrado dudas entre los empleados de ministerios y entidades estatales.

Habló de la necesidad de cambiar esa situación y de que las reducciones que planea implementar serán cruciales para abordar esos problemas. También indicó que recuperará espacios legislativos y que aceptará su curul en el Senado si así lo deciden los electores. En cuanto a su nacionalidad estadounidense, respondió que "haría lo que sea por Colombia", aunque no especificó si renunciaría a ella.

Su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, reveló que recibió un chat con un supuesto plan de atentado en su contra, expresando preocupación principalmente por su familia. Restrepo, exministro, acompaña a de la Espriella en la campaña.

Finalmente, de la Espriella detalló sus propuestas para áreas como la salud, la educación y la Administración pública, prometiendo transformaciones estructurales. El contexto electoral colombiano de 2026 incluye debates sobre el voto en blanco, según explicó un exregistrador, y hay otros casos de actualidad como el presunto abuso a menores en Bogotá y el Mundial 2026, que aparecen en los márgenes de la noticia pero no son el foco principal





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