Abelardo De La Espriella denuncia compra de votos en la Costa y pide a Estados Unidos vigilar a políticos

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella reveló una lista de políticos costeños que, según él, deberían ser investigados por compra de votos. También acusó a Iván Cepeda de planear un autoatentado.

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella , en una transmisión en vivo por sus redes sociales y YouTube tras los resultados de la primera vuelta electoral, denunció un presunto plan de compra de votos en la región Caribe, orquestado -según él- por el presidente Gustavo Petro y el candidato oficialista para desestabilizar el proceso de segunda vuelta.

Durante su intervención, De la Espriella afirmó que esta práctica ilegal le impidió consolidar su victoria en su propia tierra.

"Qué tristeza saber que en mi amada región, en el Caribe, la compra de votos impidió que un costeño ganara en primera vuelta", expresó visiblemente afectado. Además, hizo un llamado directo al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, para que "tenga en el radar" a una veintena de políticos de la Costa, a quienes señaló como responsables de estas maniobras fraudulentas.

De la Espriella recordó que Landau había confirmado la semana pasada que las autoridades estadounidenses estarían atentas a las denuncias de compra de votos en los departamentos del Caribe colombiano, con el fin de revocar visas e imponer sanciones más severas a los implicados. En su alocución, el líder del movimiento Defensores de la Patria procedió a enumerar una lista de líderes políticos, funcionarios públicos y clanes de la región Caribe que, según sus declaraciones, deben ser incluidos de inmediato en los esquemas de seguimiento y supervisión de los organismos extranjeros.

Entre los nombres mencionados se incluyen alcaldes, concejales, diputados y otros actores políticos locales, aunque no especificó cargos exactos para todos.

"Es importante que el gobierno de Estados Unidos, a través de Christopher Landau, ponga el foco en estas personas que están atentando contra la democracia", afirmó. De la Espriella añadió que Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, ya había manifestado que su país garantizará que las elecciones de 2026 en Colombia sean libres y justas, por lo que instó a la comunidad internacional a colaborar para frenar lo que calificó como una "alianza con los politiqueros corruptos de siempre".

El candidato también denunció que en zonas rurales de Nariño, Cauca y Chocó existen mesas de votación con el 100 % de los sufragios a favor del bloque opositor, lo que considera una prueba más del fraude sistémico. Durante la misma transmisión, De la Espriella se refirió a las acusaciones del senador Iván Cepeda, quien lo había señalado de planear un supuesto autoatentado.

El candidato rechazó tajantemente estas afirmaciones y las calificó como un intento de "allanarle el camino a los criminales que te apoyan para que ejecuten sus planes de asesinarme y, si fallan, echarme la culpa". Reveló que posee "informes de inteligencia que no dejan lugar a dudas" sobre un complot para atentar contra su vida, por lo que anunció que reforzará su seguridad personal y reducirá sus apariciones públicas en eventos masivos.

"De nada sirve este nuevo orden que estamos construyendo juntos si no mantengo la seguridad para proteger mi vida", sostuvo. Asimismo, agradeció el respaldo de la congresista María Elvira Salazar, quien pidió sanciones como la inclusión en la lista OFAC y cancelación de visas si se comete fraude en la segunda vuelta presidencial.

De la Espriella cerró su intervención llamando a sus seguidores a mantenerse vigilantes y a denunciar cualquier irregularidad electoral, en un clima político que considera cada vez más tenso y polarizado de cara a los comicios





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