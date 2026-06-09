Abelardo de la Espriella denuncia compra de votos en la Costa y pide a EE.UU. vigilar a políticos

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella acusó a Iván Cepeda de orquestar un autoatentado y denunció supuesta compra de votos en la región Caribe, solicitando al gobierno estadounidense que monitorice a una veintena de políticos. También anunció refuerzo en su seguridad.

En una declaración transmitida a través de sus canales oficiales en redes sociales y YouTube tras los resultados de la primera vuelta presidencial, el candidato Abelardo de la Espriella denunció un supuesto plan orquestado por el presidente Gustavo Petro y el candidato del oficialismo para desestabilizar el proceso electoral de la segunda vuelta.

En su intervención, De la Espriella habló sobre la compra de votos en la región Caribe y solicitó al Subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, que incluyera en su radar a aproximadamente veinte políticos de la zona, a quienes acusó de estar involucrados en esta práctica. Según sus palabras, la compra de votos en su región natal impidió que un candidato costeño ganara en la primera ronda.

"Qué tristeza saber que en mi amada región, en el Caribe, la compra de votos impidió que un costeño ganara en primera vuelta en esta tierra que tanto amo y que tanto he defendido", expresó. De la Espriella procedió a enumerar una lista de líderes políticos, funcionarios públicos y clanes de la Costa Caribe que, en su opinión, deben ser monitoreados por organismos extranjeros, instando a la colaboración internacional para contener lo que calificó como una "alianza con los politiqueros corruptos de siempre".

Además, advirtió que las autoridades estadounidenses están vigilando los movimientos electorales en la región y podrían revocar visas o imponer sanciones a quienes se demuestre participación en delitos electorales. El candidato también se refirió a un presunto autoatentado mencionado por Iván Cepeda, negando cualquier implicación y acusando a Cepeda de fabricar una acusación para allanar el camino a criminales que lo apoyarían o, en caso de fallar, para culparlo.

De la Espriella afirmó contar con informes de inteligencia que confirman un plan para atentar contra su vida, razón por la cual anunció que reducirá sus apariciones en eventos masivos como medida de seguridad.

"De nada sirve este nuevo orden que estamos construyendo juntos si no mantengo la seguridad para proteger mi vida", señaló. Asimismo, denunció las "líneas de acción" de la campaña opositora encabezada por Cepeda, atribuyéndole estrategias que incluyen "todas las formas de lucha" y denunciando irregularidades en zonas rurales de Nariño, Cauca y Chocó, donde aseguró que existen mesas con el 100% de votos a favor del bloque contrario. La declaración de De la Espriella generó reacciones inmediatas.

El exgobernador Carlos Caicedo rechazó las acusaciones de compra de votos, calificándolas como "mentirosas" y un perfilamiento en su contra. Por su parte, la congresista María Elvira Salazar pidió sanciones, incluida la cancelación de visas bajo la lista OFAC, si se comprueba fraude en la segunda vuelta. En medio del contexto electoral, la candidata Katherine Miranda anunció su voto por De la Espriella, aclarando que no responde a una ideología sino a consideraciones específicas.

Paralelamente, el candidato confirmó su disposición para un debate de los cuatro aspirantes, aunque bajo ciertas condiciones, y advirtió que Estados Unidos, bajo la gestión de Marco Rubio como secretario de Estado, garantizará que las elecciones de 2026 en Colombia sean "libres y justas", un mensaje que alineó con su llamado a la supervisión internacional. Entre tanto, mensajes promocionales de medios y boletines informativos aparecieron intercalados en la cobertura, recordando a los lectores mantenerse actualizados a través de sus canales





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