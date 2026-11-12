Abelardo de la Espriella denuncia guerra contra el narcotráfico tras redada en Bucaramanga

El presidente Abelardo de la Espriella calificó la situación de orden público como grave tras una operación en Bucaramanga que dejó 136 capturas y fuertes decomisos.

El presidente Abelardo de la Espriella declaró que la situación de orden público en Colombia es actualmente grave y que la única alternativa viable consiste en liderar directamente el combate contra las organizaciones criminales. Esta postura firme surge inmediatamente después de una masiva redada ejecutada en la ciudad de Bucaramanga, donde intervinieron helicópteros de la Policía junto con unidades del CTI, el Ejército y el Gaula. El objetivo central de esta intervención fue destruir estructuras vinculadas tanto con el narcotráfico como con la actividad de la extorsión en la región.

Presencia histórica del presidente en combate

El mandatario señaló que se trata de la primera vez en la historia que un presidente colombiano acompaña físicamente a la tropa durante este tipo de operaciones militares de alto riesgo. Abelardo de la Espriella justificó su presencia en el terreno argumentando la gravedad extrema de la situación de seguridad que vive el país. Reiteró que ha estado allí mismo dando la pelea personal y que la realidad es tan severa que no existe otra posibilidad ni otra salida más que el enfrentamiento decidido.

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Declaraciones sobre la guerra contra el crimen

El jefe de Estado aseguró categóricamente que la nación enfrenta una guerra real contra las estructuras criminales y el narcotráfico organizado. Abelardo de la Espriella presentó como una de las tareas fundamentales de su Gobierno la derrota total de esas organizaciones ilegales. Concluyó su mensaje indicando que Dios ha colocado la tarea de derrotar la criminalidad para poder defender a la nación con éxito.

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Balanza operativa de la operación Mano de Hierro

La operación Mano de Hierro, según el informe oficial difundido por el presidente, logró resultados cuantitativos muy específicos y contundentes. Se registraron un total de 136 capturas de personas implicadas y se llevaron a cabo 70 allanamientos de inmuebles en la zona de intervención. Las fuerzas del orden decomisaron 12 armas de fuego de uso exclusivo del ejército y 27 teléfonos celulares utilizados en las comunicaciones ilegales.

Decomiso de activos y sustancias ilegales

El impacto económico de la operación se vio reflejado en la extinción de dominio de bienes cuyo valor tasado alcanzó los 1.541 millones de pesos. Se incautaron más de 18.837 gramos de estupefacientes y se hallaron 430 cartuchos de munición listos para el uso. Además, se decomisaron 1.800 gramos de explosivos y más de 4.640.000 pesos en efectivo, neutralizando fondos delincuenciales directamente.