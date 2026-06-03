Abelardo de la Espriella denuncia plan de compra de votos en el Caribe y recibe respaldo de Trump

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella afirmó tener un listado de políticos y empresarios involucrados en un supuesto plan para comprar votos en la región Caribe durante la segunda vuelta electoral. Solicitó a Estados Unidos incluir a los implicados en la lista OFAC y retirarles las visas. La esposa del ministro del Interior, María Guerrero, y el propio Armando Benedetti respondieron a las acusaciones. De la Espriella también agradeció el respaldo de Donald Trump.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, conocido como El Tigre, lanzó una grave denuncia durante una entrevista con Semana, en la que aseguró tener identificados a los políticos y empresarios que participarían en un presunto plan para comprar votos en la región Caribe durante la segunda vuelta electoral.

Según De la Espriella, este plan involucraría a los Hermanos Torres y contaría con un presupuesto de 60.000 millones de pesos. El candidato afirmó que ya inició los trámites para que las autoridades estadounidenses intervengan y solicitó que los implicados sean incluidos en la lista OFAC y que se les retiren las visas a ellos y a sus familiares.

No me voy a quedar con los brazos cruzados mientras compran votos en el Caribe aprovechándose de la pobreza, advirtió De la Espriella. La denuncia generó una rápida reacción por parte de María Guerrero, esposa del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien salió en defensa de su familia. Guerrero cuestionó duramente a De la Espriella, calificándolo de gallina y recordándole su pasado de infidelidades y su cercanía con Iguarán.

Yo conozco su historia y por respeto a su familia no voy a dar detalles ni a publicar los chats ni las pruebas, pero sí le pregunto qué pensarían sus seguidores de esos hechos, declaró Guerrero. Por su parte, Armando Benedetti respondió en redes sociales con un mensaje críptico: La Bella está preocupada por si sueltan a la Bestia. Alguien se parece al Nacional hoy: salió la Bestia del Junior y acabó con todo.

En la misma entrevista, De la Espriella agradeció el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo felicitó y afirmó que sería un extraordinario presidente. El candidato destacó la importancia de fortalecer las relaciones bilaterales para combatir el crimen y el narcoterrorismo, y aseguró que Colombia necesita liberarse del dolor y la violencia. Compartimos valores y principios en defensa de la democracia, la libertad y la institucionalidad.

Vamos a hacer una llave con el gobierno Trump como nunca antes la ha tenido Colombia, afirmó De la Espriella. La jornada también estuvo marcada por la caída del dólar, que abrió en $3.603 y cerró la mañana en $3.568, atribuida a una menor percepción de riesgo en los mercados. El escándalo se produce en un contexto electoral tenso, con la segunda vuelta presidencial a la vuelta de la esquina.

Las acusaciones de compra de votos no son nuevas en la política colombiana, pero la mención de nombres específicos y la solicitud de intervención estadounidense elevan la gravedad de las denuncias. De la Espriella, quien se presenta como defensor de la familia y del orden, ha centrado su campaña en la lucha contra la corrupción y el establecimiento de relaciones sólidas con Estados Unidos.

Por otro lado, el oficialismo ha rechazado las acusaciones y ha cuestionado la credibilidad del candidato. La controversia promete marcar los próximos días de campaña, mientras los colombianos esperan definiciones sobre el futuro político del país





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