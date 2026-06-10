Abelardo De la Espriella desafía a la Corte y sigue usando símbolos patrios en su campaña

El candidato presidencial Abelardo De la Espriella desafió la orden judicial y siguió usando los símbolos patrios en su campaña en Cartagena, invitando a sus simpatizantes a seguir usando la camiseta de Colombia y las expresiones ‘Firmes por la patria’ y ‘Defensores de la patria’.

El aspirante a la Presidencia, Abelardo De la Espriella, respondió este martes al magistrado del Tribunal Superior de Bogotá que le ordenó retirar toda la propaganda política de su campaña en la que se usen símbolos patrios como la bandera de Colombia, el escudo nacional e imágenes alusivas a instituciones militares y policiales.

La decisión de la Sala Segunda, que se dio en respuesta a una acción de tutela presentada por el ciudadano Dylan Lizarazo Ramos, dictaminó un plazo de 24 horas para hacer efectiva dicha orden judicial, entre las que se establece una prohibición a usar las expresiones ‘Firmes por la patria’ y ‘Defensores de la patria’





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