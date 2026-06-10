Abelardo De La Espriella desafía orden judicial y mantiene eslogan "Firmes por la Patria" en campaña electoral colombiana

El candidato presidencial colombiano Abelardo De La Espriella ignoró la orden del Tribunal Superior de Bogotá que prohíbe usar su eslogan "Firmes por la Patria" y el nombre de su movimiento "Defensores de la Patria", llamando a sus seguidores a continuar difundiendo los símbolos como acto de libertad. Su equipo jurídico presentó una acción de tutela para tumbar la decisión, que calificó de arbitraria y lesiva de derechos fundamentales. En su discurso, De La Espriella arremetió contra Iván Cepeda, tachándolo de heredero de las FARC y del régimen de Gustavo Petro, y pronosticó su derrota en la segunda vuelta del 21 de junio. La noticia se enmarca en un contexto de múltiples eventos políticos, incluyendo renuncias en el Congreso, denuncias de compra de votos y otros temas de coyuntura nacional.

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella enfrentó una orden judicial que prohíbe el uso de su eslogan "Firme por la Patria" y el nombre de su movimiento político "Defensores de la Patria" para el resto de la campaña electoral.

La decisión, emitida por el Tribunal Superior de Bogotá, generó una respuesta enérgica por parte del candidato, quien, desde Cartagena, instó a sus seguidores a continuar utilizando los símbolos, signos y frases características de su campaña como un acto de resistencia. De La Espriella se refirió a la medida como un intento de silenciar al pueblo y llamó a sus simpatizantes a difundir el mensaje a través de celulares, camisetas de la selección colombiana, videos y redes sociales, calificándolo como "un grito de libertad" que busca despojar a los de siempre y a los criminales que gobiernan.

Además, confirmó que su equipo jurídico interpuso una acción de tutela para impugnar la providencia, argumentando que vulnera derechos fundamentales como el debido proceso, la participación democrática, la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de expresión. En su discurso, De La Espriella no dudó en tildar a su rival político Iván Cepeda de ser el heredero de las FARC y el candidato respaldado por el gobierno de Gustavo Petro, augurando una derrota contundente y transparente para el próximo 21 de junio.

Este escenario de confrontación legal y retórica intensa se desarrolla en un contexto de múltiples acontecimientos políticos: una ola de renuncias en el Congreso con cuatro senadores y el presidente de la Cámara dejando sus cargos; denuncias del presidente del Concejo de Medellín sobre presunta compra de votos y retención de cédulas en Puerto Berrío; declaraciones de María José Pizarro sobre que la campaña de Iván Cepeda entregará pruebas del supuesto autoatentado de De La Espriella; y pronunciamientos de la Fiscalía que no puede afirmar que el caso Miguel Uribe sea un crimen de Estado.

También se mencionan otros temas de coyuntura como la búsqueda internacional de una mujer vinculada al caso Jaime Esteban Moreno y la advertencia de un exministro sobre un posible racionamiento energético debido al fenómeno del Niño. En conjunto, estos hechos reflejan un clima electoral tenso en Colombia, marcado por disputas judiciales, acusaciones cruzadas y una profunda polarización política





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