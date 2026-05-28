Abelardo de la Espriella descarta posibilidades de Paloma Valencia y reivindica el uribismo

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella aseguró que Paloma Valencia no alcanzará la segunda vuelta por una amplia desventaja en las encuestas y defenderá la democracia frente a lo que considera una amenaza dictatorial encarnada por Iván Cepeda. Además, afirma contar con el respaldo de las bases del Centro Democrático y ser el verdadero representante del uribismo.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella declaró este miércoles 24 de mayo en una entrevista que su contrincante Paloma Valencia , del Centro Democrático , no tiene ninguna posibilidad de avanzar a una segunda vuelta , basándose en una diferencia de 20 a 25 puntos en las encuestas y en las casas de apuestas.

De la Espriella afirmó que la campaña de Valencia se desinfló y que no puede contender contra la matemática y la realidad, aunque aseguró que la apoyaría en una eventual segunda vuelta. Subrayó que el verdadero debate no gira en torno a los candidatos individuales, sino en la defensa de la democracia y la libertad frente a lo que él describe como un intento de establecer una dictadura liderada por Iván Cepeda, heredero político de Gustavo Petro.

Respecto al electorado del Centro Democrático, De la Espriella sostuvo que las bases de ese partido lo respaldan a él y no a Valencia, afirmando que él representa la verdadera doctrina uribista, un legado a la democracia colombiana que, según dijo, no tiene dueño y que él ha actualizado para beneficio del país





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