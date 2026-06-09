Abelardo de la Espriella designa compromisarios para acordar debates con Iván Cepeda

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella nombró a Joaquín Gutiérrez Caballero y Carlos Suárez como compromisarios para negociar las reglas de los debates con Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta electoral. Cepeda ya había designado a su equipo y presiona por al menos un debate. De la Espriella condiciona la participación a que se incluya a las fórmulas vicepresidenciales, condición que Cepeda rechaza. Mientras tanto, persisten las denuncias de compra de votos.

Abelardo de la Espriella, candidato a la presidencia, ha designado a los dos compromisarios que negociarán con el equipo de Iván Cepeda las reglas para los debates de la segunda vuelta electoral.

Se trata de Joaquín Gutiérrez Caballero, jefe de campaña, y Carlos Suárez, uno de los arquitectos de la estrategia política. Esta designación responde al llamado que Cepeda hizo el fin de semana para que De la Espriella nombrara a sus representantes, con el objetivo de avanzar en la organización de los debates.

Hasta ahora, las condiciones han sido un punto de fricción entre ambos candidatos, pero este paso acerca la posibilidad de que finalmente se enfrenten en un cara a cara. Iván Cepeda, por su parte, ya había dado a conocer a sus compromisarios y había solicitado a los canales RCN, Caracol y RTVC que органиzaran los debates.

La insistencia de Cepeda en debatir se intensificó luego de que De la Espriella condicionara su participación al reconocimiento de los resultados de la primera vuelta, los cuales Cepeda había cuestionado inicialmente. Sin embargo, Cepeda aceptó los resultados tras los escrutinios oficiales, allanando el camino. De la Espriella también ha insistido en que se debe aceptar la invitación de la Revista Semana para un debate el martes 9 de junio, aunque hasta el momento no hay acuerdo.

Además, el candidato de derecha propuso que los debates incluyan a las fórmulas vicepresidenciales, José Manuel Restrepo y Aída Quilcué, condición que Cepeda ha rechazado, señalando que el debate debe ser entre los dos candidatos presidenciales. La controversia por la compra de votos ha sido otro tema candente. De la Espriella ha denunciado supuestas irregularidades, y figuras como Martha Peralta, Felipe Harman y Agmeth Escaf han negado las acusaciones, calificándolas de irresponsables.

Carlos Caicedo también rechazó las denuncias de compra de votos, tildándolas de mentirosas. A pesar de estas tensiones, el anuncio de los compromisarios abre la posibilidad de debates presidenciales, que fueron escasos en la primera vuelta. Ambos candidatos habían mostrado reticencia a participar, pero ahora parecen dispuestos a sentarse a dialogar. La ciudadanía espera que estos encuentros permitan un contraste de ideas y propuestas de cara a la crucial segunda vuelta





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Abelardo De La Espriella Iván Cepeda Debates Presidenciales Compromisarios Elecciones 2023

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Elecciones presidenciales en Colombia 2026: ¿habrá debate entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda?Faltan poco menos de tres semanas para que finalice la campaña presidencial para la segunda vuelta, que definirá al futuro mandatario de Colombia. Los colombianos siguen a la expectativa del debate presidencial entre los candidatos tras el reconocimiento de las mesas escrutadas por parte de Iván Cepeda, de la misma manera, el candidato pidió que este se haga por RCN, Caracol y RTVC.

Read more »

Iván Cepeda acusa a Abelardo de la Espriella de planear un autoatentadoEl candidato presidencial de la izquierda no presentó ninguna prueba, pero pidió reforzar la seguridad de su contrincante y prometió denunciar ante la Fiscalía.

Read more »

Abelardo De la Espriella desmiente a Iván Cepeda sobre un supuesto autoatentadoEl exguerrillero Abelardo De la Espriella desmintió a Iván Cepeda sobre un supuesto autoatentado, en el que le dijo que sabía que iba a perder y eso lo tenía angustiado.

Read more »

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se acusan mutuamente de autoataques en campaña 2026Los políticos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se enfrentan en una batalla de acusaciones sobre supuestos atentados internos y falta de información por parte de las autoridades, en el contexto de la contienda presidencial de 2026.

Read more »