Abelardo De la Espriella desmiente a Iván Cepeda sobre un supuesto autoatentado

El exguerrillero Abelardo De la Espriella desmintió a Iván Cepeda sobre un supuesto autoatentado, en el que le dijo que sabía que iba a perder y eso lo tenía angustiado.

El exguerrillero Abelardo De la Espriella desmintió a Iván Cepeda sobre un supuesto autoatentado, en el que le dijo que sabía que iba a perder y eso lo tenía angustiado.

De la Espriella compartió una carta dirigida a integrantes del movimiento Defendamos la Paz, en la que explicó las razones que lo llevaron a tomar partido por el candidato de izquierda. El máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', ofreció declaraciones tras firmar un acuerdo con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en La Habana, Cuba.

El acuerdo sobre justicia contempla una amnistía para delitos políticos, la creación de un tribunal especial para la paz y establece que la guerrilla deberá entregar las armas en un plazo de 60 días tras la firma del acuerdo definitivo. Iván Cepeda envió un mensaje en el que le decía a De la Espriella que si no le gustaba Colombia, debería irse del país.

Londoño señaló que, pese a las críticas y los incumplimientos que persisten en la implementación del Acuerdo de Paz, considera que la propuesta política de Cepeda representa mayores garantías para la defensa de los avances alcanzados en materia de reconciliación y construcción de paz en el país. De la Espriella responde a Cepeda tras aceptar el resultado de la primera vuelta, y le dice que ahora solo le queda aceptar el debate programado para este martes.

El respaldo de Londoño se produce en medio de la campaña para la segunda vuelta presidencial, en la que Iván Cepeda busca remontar el resultado obtenido en la primera ronda frente a Abelardo de la Espriella, en los comicios del 31 de mayo, donde el líder del movimiento Defensores de la Patria obtuvo más de 10,3 millones de votos. La adhesión de Londoño añade un nuevo elemento al debate político nacional, especialmente por el papel que desempeñó durante el conflicto armado.

De acuerdo con Londoño Echeverri, una conversación con su hijo de 10 años lo llevó a inclinarse por el candidato de gobierno. Durante un diálogo, el menor le preguntó por quién había votado en primera vuelta, y después de pedirle que adivinara, el menor le respondió 'por Cepeda'. Presidentes de Honduras y Paraguay respaldan a Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta presidencial.

De la Espriella invitó a trabajar para que otros también voten por el candidato del Pacto Histórico. El respaldo de Londoño se produce en medio de la campaña para la segunda vuelta presidencial, en la que Iván Cepeda busca remontar el resultado obtenido en la primera ronda frente a Abelardo de la Espriella, en los comicios del 31 de mayo, donde el líder del movimiento Defensores de la Patria obtuvo más de 10,3 millones de votos





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