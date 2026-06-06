Abelardo de la Espriella desmiente rumores sobre subsidios, matrícula cero y salario mínimo

La campaña del candidato presidencial aclara que no eliminará beneficios sociales y propone aumentarlos.

En la recta final de la campaña presidencial, han surgido rumores en redes sociales sobre supuestas medidas que implementaría Abelardo de la Espriella si gana la segunda vuelta.

Su equipo de campaña ha salido a desmentir estas versiones, asegurando que no tiene intención de eliminar los subsidios para adultos mayores, ni acabar con el programa Matrícula Cero, ni reducir el salario mínimo. Estas afirmaciones falsas, según el gerente regional de la campaña, Jaime Andrés Beltrán, provienen de una estrategia de desinformación de sus oponentes. Beltrán explicó que una de las mentiras más difundidas es que De la Espriella eliminaría el subsidio Colombia Mayor.

Por el contrario, el candidato propone aumentarlo de los actuales 230.000 pesos a 400.000 pesos para los adultos mayores en pobreza extrema. También negó que vaya a bajar el salario mínimo, calificándolo como un derecho adquirido, aunque sí plantea reducir impuestos a las empresas para que puedan sostener los costos laborales y eventualmente subir el mínimo.

En cuanto a la educación, el candidato a la vicepresidencia, José Manuel Restrepo, fue uno de los impulsores de la Matrícula Cero durante el gobierno de Iván Duque. De la Espriella ha manifestado su intención de mantener este programa, que beneficia a miles de estudiantes de instituciones públicas.

Asimismo, desmintió que vaya a acabar con el páramo de Santurbán, afirmando que es un santuario que debe protegerse, pero sí aboga por combatir la minería ilegal y promover proyectos sostenibles de hidrocarburos, incluyendo la posibilidad del fracking para mejorar las reservas energéticas. El candidato también ha planteado una reorganización del Estado para reducir la burocracia, eliminando ministerios y viceministerios innecesarios, cerrando embajadas inactivas y reestructurando dependencias.

Según De la Espriella, sobran 700.000 funcionarios y contratistas, pero esto no implica recortes en inversión social. Por el contrario, su plan busca redirigir recursos hacia programas prioritarios como el aumento de subsidios y la educación gratuita. Su equipo insiste en que las acusaciones de la campaña de Iván Cepeda son una cortina de humo para desviar la atención de las verdaderas propuestas del candidato.

Finalmente, Beltrán hizo un llamado a la ciudadanía a informarse por canales oficiales y no dejarse engañar por noticias falsas. Subrayó que Abelardo de la Espriella es un defensor de los derechos adquiridos de los colombianos y que su gobierno buscará un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección social. La segunda vuelta electoral se celebrará en menos de tres semanas, y ambos candidatos intensifican sus esfuerzos para convencer a los votantes indecisos





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