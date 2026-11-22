El presidente Abelardo De La Espriella revela que la Fuerza Pública ha afectado a 1.455 miembros de grupos al margen de la ley, con un incremento del 292% en operaciones militares desde agosto.

El presidente Abelardo De La Espriella presentó un balance detallado de la estrategia militar contra los grupos narcoterroristas en Colombia, destacando la reciente Operación Neptuno como parte fundamental de su esquema operativo. Esta acción se llevó a cabo el 21 de noviembre en el marco de la campaña de la Fuerza Pública, la cual ha registrado un promedio de un bombardeo por semana desde que inició sus actividades intensivas el 7 de agosto.

Cifras del impacto operacional contra el Eln

Durante su comunicado oficial, el Jefe de Estado reveló que se han registrado un total de 1.455 afectaciones directas a las estructuras armadas al margen de la ley. Esta cifra global implica una media de 14 integrantes de estas organizaciones impactados por día. De este total general, 357 afectaciones se atribuyen específicamente a la estructura armada del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

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El desglose de las operaciones contra el Eln muestra que 291 capturas de presuntos miembros han sido realizadas, mientras que 51 bajas se produjeron durante los enfrentamientos armados. Estos datos reflejan un incremento significativo del 292% en los resultados operacionales en comparación con los periodos anteriores a la implementación de esta nueva táctica.

Desglose de resultados por tipo de acción

La administración pública detalló que, del total de 1.455 afectados, la mayoría corresponden a personas capturadas, sumando un total de 1.037 individuos. Además, 158 individuos fallecieron en el desarrollo de las operaciones militares y policiales, mientras que 260 personas fueron sometidas a la justicia.

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Estos resultados incluyen a personas que permanecían dentro de las filas de las organizaciones armadas ilegales. El gobierno central utiliza esta información para demostrar la eficacia de la ofensiva militar y para justificar la continuidad de las estrategias de seguridad estatal en los territorios de mayor conflicto.

Entregas voluntarias y mensaje a combatientes

En el contexto de esta ofensiva, el Ejecutivo puntualizó que varios miembros de estas organizaciones han iniciado procesos de entrega voluntaria ante las autoridades competentes. Abelardo De La Espriella dirigió un mensaje claro a los combatientes, indicando que saben que sus cabecillas los utilizan como carne de cañón y que han empezado a abandonar esas organizaciones para someterse al imperio de la ley.

El mandatario reafirmó que la presencia institucional y la ofensiva militar continuarán vigentes en el territorio nacional. Ante los vinculados a estas estructuras, planteó dos opciones específicas: entregarse a las autoridades para someterse a la ley o afrontar el desarrollo de las operaciones militares y de policía programadas. Este anuncio busca desarticular la estructura de mando y reducir la violencia en las regiones afectadas.