Abelardo De la Espriella detalla su estrategia ante una posible Asamblea Constituyente y anuncia inversiones clave

El candidato presidencial Abelardo De la Espriella explica cómo manejaría un eventual proceso de Constituyente impulsado por la oposición, sus planes de decretos y la inversión en salud, además de abordar temas de corrupción y símbolos patrios.

El candidato presidencial Abelardo De la Espriella, representante del movimiento Defensores de la Patria, ha delineado su postura frente a un eventual escenario en el que la oposición promueva la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

Según sus declaraciones, la Constitución vigente establece con claridad tanto los procedimientos para convocar dicha asamblea como los mecanismos para oponerse a ella. En el supuesto de que un sector de la oposición inicie una recolección de firmas ciudadanas para activar este proceso, De la Espriella asegura que, de resultar electo, otorgaría garantías plenas a la oposición para ejercer su derecho a la participación política, destacando que su compromiso es con la democracia y el respeto a las instituciones.

Sin embargo, advirtió que si la iniciativa constituyente busca un cambio que su movimiento no comparte, ellos también harán uso de los mecanismos constitucionales para defenderse, sin quedarse inactivos. Esta posición refleja un equilibrio entre la apertura democrática y la defensa de sus propios proyectos políticos. El aspirante también se refirió a la posibilidad de firmar cerca de 90 decretos presidenciales a partir del 7 de agosto, en caso de ganar las elecciones.

Aunque no detalló el contenido total de cada uno,暗示 que estas medidas estarían orientadas a impulsar cambios estructurales en áreas clave como la salud, la economía y la seguridad. Como ejemplo, mencionó una propuesta para estabilizar el sistema de salud colombiano mediante una inversión de 10 billones de pesos en un plazo de 90 días.

Asimismo, junto a su aliado José Manuel Restrepo, descartó la posibilidad de aumentar impuestos y explicó que la financiación del Estado se lograría mediante una política de austeridad y eficiencia en el gasto público, bajo el lema "en el límite". En otro ámbito, De la Espriella abordó el tema de la corrupción electoral y las supuestas prácticas de compra de votos.

Afirmó que en Colombia existe un temor mayor a perder visas o a ser incluidos en listas como la Ofac (Oficina de Control de Activos Extranjeros) que a enfrentar consecuencias penales en el país. Esta declaración subraya su percepción de que la presión internacional tiene un peso significativo en la conducta de ciertos actores políticos.

Por otro lado, un reciente fallo del Tribunal de Bogotá negó una acción de tutela que buscaba impedir que De la Espriella utilizara piezas de campaña con símbolos patrios, lo que le permite continuar con ese tipo de publicidad. El candidato aprovechó para recordar que su campaña se maneja con transparencia y que cualquier intento de obstaculizarla será combatido con las herramientas legales existentes





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