Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda disputarán la Presidencia de Colombia en segunda vuelta el 21 de junio

Los candidatos Abelardo De la Espriella, de Defensores de la Patria, e Iván Cepeda, del Pacto Histórico, se enfrentarán en una segunda vuelta electoral el próximo 21 de junio tras obtener las mayorías en la primera vuelta, con el 79.77% de las mesas escrutadas.

Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda irán a una segunda vuelta el próximo 21 de junio por la Presidencia de Colombia, tras los resultados de la primera vuelta electoral celebrada este domingo.

Los candidatos de Defensores de la Patria y Pacto Histórico se impusieron con gran diferencia sobre los demás aspirantes, pero ninguno alcanzó el 50% de los votos totales, lo que obliga a una nueva jornada electoral. Con el 79,77% de las mesas informadas, Abelardo de la Espriella obtiene 7.940.846 votos, mientras que Iván Cepeda suma 7.534.658 sufragios. Este escenario refleja una polarización entre la derecha radical y el oficialismo de izquierda, en un país que busca definir su rumbo político.

Abelardo De la Espriella, nacido en Bogotá el 31 de julio de 1978, pero de raíces caribeñas en Montería, Córdoba, es un abogado penalista de 47 años que ha combinado el ejercicio del derecho con la actividad empresarial. Escogió como compañero de fórmula para la Vicepresidencia a José Manuel Restrepo, un economista con maestría en The London School of Economics y doctorado en Administración de la Universidad de Bath, lo que le ha dado un toque de aplomo a su campaña.

Conocido como El Tigre por sus seguidores, De la Espriella no tiene experiencia política, pero se ha posicionado como el candidato de la derecha más radical, prometiendo derrotar la continuidad del proyecto de izquierda del presidente Gustavo Petro. Su discurso se centra en construir una Colombia libre de tiranos, odios, divisiones y fantasías ideológicas.

Por otro lado, Iván Cepeda, de 63 años, es hijo de la líder de izquierda Yira Castro y del asesinado senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda Vargas. Es filósofo y senador, y se presenta como el candidato del oficialista Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro. Su propuesta se enfoca en continuar la política de Paz Total del gobierno actual, aunque esta ha sido criticada por su falta de resultados.

Su compañera de fórmula vicepresidencial es la senadora indígena Aída Quilcué, reconocida por su defensa de los derechos de los pueblos originarios y comunidades afectadas por el conflicto armado. La primera vuelta mostró una alta participación ciudadana y una fuerte polarización. Ambos candidatos ahora se preparan para la contienda del 21 de junio, donde buscarán convencer a los votantes que no apoyaron a los demás aspirantes.

De la Espriella cuenta con el respaldo de sectores conservadores y empresariales, mientras que Cepeda moviliza a las bases de la izquierda y movimientos sociales. La campaña de segunda vuelta se anticipa intensa, con debates y propuestas que definirán el futuro de Colombia. El proceso electoral transcurrió sin mayores incidentes, aunque se reportaron denuncias de compra de votos, por lo que se ofrece una recompensa de 50 millones de pesos a quienes denuncien estos delitos.

La observación internacional incluyó la presencia del senador republicano Bernie Moreno, quien llegó a Corferias como observador electoral invitado. Con un clima de expectativa, Colombia se alista para decidir entre dos visiones antagónicas en la segunda vuelta del 21 de junio





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