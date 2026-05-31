Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda se enfrentarán en segunda vuelta presidencial en Colombia

El 31 de mayo, Abelardo De la Espriella (43,73%) e Iván Cepeda (40,91%) pasaron a segunda vuelta del 21 de junio. El voto en blanco superó a varios candidatos.

El pasado 31 de mayo, Colombia celebró una jornada electoral para elegir a su nuevo presidente. Doce candidatos compitieron, pero ninguno alcanzó el 50% más un voto requerido para ganar en primera vuelta, por lo que los dos más votados, Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda , se enfrentarán en una segunda vuelta el 21 de junio.

De la Espriella obtuvo el 43,73% de los sufragios, mientras que Cepeda consiguió el 40,91%. La alta participación, que superó el 57% del censo electoral, refleja el interés ciudadano por definir el rumbo del país. En sus declaraciones posteriores a los resultados, De la Espriella afirmó que en 21 días cambiarán la historia de Colombia, haciendo un llamado a sus seguidores para trabajar por un futuro distinto.

Uno de los hechos más llamativos de la jornada fue el alto porcentaje de voto en blanco, que con 406.594 votos superó a varias figuras políticas de larga trayectoria. Entre los candidatos superados por el voto en blanco se encuentran Claudia López, con 225.121 votos; Santiago Botero, con 205.922; Mauricio Lizcano, con 53.803; Miguel Uribe, con 28.613; Sondra Macollins, con 19.860; Roy Barreras, con 14.098; y Gustavo Matamoros, con 5.620.

Este fenómeno evidencia un descontento significativo con la oferta electoral y una demanda de cambios profundos en la clase política. Además, varios precandidatos que se retiraron en la recta final, como el excanciller Luis Gilberto Murillo y el exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo, dieron su respaldo a Cepeda, aunque sus votos no se contabilizaron para él. La segunda vuelta se perfila como un duelo entre dos visiones de país.

Abelardo De la Espriella, con un discurso de renovación y cambio, busca capitalizar el descontento popular y encauzarlo hacia una transformación estructural. Por su parte, Iván Cepeda, con una trayectoria en la defensa de derechos humanos y la paz, representa la continuidad de ciertos postulados del actual Gobierno. Ambos candidatos superaron en votación al presidente Gustavo Petro en su primera vuelta de 2022, lo que indica un escenario político reconfigurado.

La campaña se centrará en temas como la seguridad, la economía y la corrupción, y se espera una alta participación en la segunda vuelta. Con un país polarizado, la decisión del 21 de junio definirá el rumbo de Colombia para los próximos cuatro años





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