Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se enfrentarán en segunda vuelta presidencial 2026

Tras una reñida primera vuelta electoral, los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda lograron pasar a la segunda vuelta presidencial de 2026. El conteo de votos mostró una tendencia ajustada, con ambos candidatos alternándose la ventaja. Ahora se preparan para la recta final.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia , celebrada recientemente, dejó un resultado sorprendente y ajustado. Los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda lograron superar a sus contendientes y avanzar a la segunda vuelta , que se llevará a cabo el próximo 21 de junio.

El escrutinio preliminar mostró una tendencia cambiante, con ambos candidatos alternándose la delantera a medida que se procesaban los votos. En los primeros boletines, Iván Cepeda acumulaba 2.236 sufragios, mientras que Abelardo de la Espriella alcanzaba 744.

Sin embargo, para el boletín número seis, la situación se había revertido, con De la Espriella tomando una ventaja que se mantendría en buena parte del conteo. La Registraduría Nacional, encabezada por Hernán Penagos, hizo un llamado a la unidad nacional y a esperar los resultados oficiales. En total, estaban habilitados para votar 40.007.312 ciudadanos dentro del país y 1.414.661 en el exterior, reflejando una alta participación.

Abelardo de la Espriella, abogado y empresario, ha construido una carrera pública de alto impacto. Estudió Derecho en la Universidad Sergio Arboleda y se especializó en Ciencias Penales y Criminológicas en la Universidad Externado de Colombia, además de contar con formación internacional en la Universidad de Nebrija.

Su figura mediática se ha consolidado a través de su participación en litigios de alto perfil, como la defensa de David Murcia Guzmán en el caso DMG y la representación legal de Álex Saab. También ha incursionado en el ámbito empresarial y cultural, con productos como el ron Defensor y el vino Fratellone, y es fundador del partido político que lo postula.

Por su parte, Iván Cepeda, filósofo y político nacido en Bogotá, ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos. Estudió Filosofía en Bulgaria y, tras el asesinato de su padre, el senador Manuel Cepeda, en 1994, se involucró en el trabajo con víctimas del conflicto armado. Fue representante a la Cámara en 2010 y senador desde 2014, destacándose como uno de los principales defensores del Acuerdo de Paz de 2016.

Su candidatura se centra en propuestas progresistas, incluyendo la implementación de la paz y reformas sociales. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, tras la derrota de su candidata Paloma Valencia, llamó a votar por Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta.

Por otro lado, el presidente Gustavo Petro denunció irregularidades en el proceso electoral, afirmando que el conteo transmitido no tiene fuerza vinculante y señalando un presunto fraude. Estas declaraciones han generado controversia y polarización. Ahora, ambos candidatos se preparan para una campaña intensa de cara a la segunda vuelta, donde se definirá quién será el próximo presidente de Colombia.

La jornada electoral ha demostrado la profunda división del electorado y la importancia de cada voto en un proceso democrático que sigue siendo observado de cerca por la comunidad internacional. La contienda promete ser reñida, con dos visiones de país enfrentadas: una de corte conservador y empresarial representada por De la Espriella, y otra progresista y centrada en derechos humanos encarnada por Cepeda.

Los colombianos acudirán nuevamente a las urnas el 21 de junio para decidir el rumbo de la nación





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