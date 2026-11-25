El presidente Abelardo De La Espriella justifica sus términos denigrantes hacia delincuentes capturados como 'Primo Gay', tras pedir una investigación por vulnerar derechos.

El presidente Abelardo De La Espriella ha generado un intenso debate institucional y social al utilizar terminología fuerte y calificativos ofensivos contra individuos capturados por delitos graves. Frases como denominar a los detenidos como bandidos o miserables, así como la frase de bienvenida a la patria milagro, se han consolidado como su estilo comunicativo distintivo en la confrontación criminal.

Origen del conflicto judicial por el tono

Un juez de Antioquia ordenó abrir una investigación formal ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes debido al tono denigrante empleado por el mandatario estatal. El foco principal de este reclamo legal recae sobre las declaraciones dirigidas a Néider Yesid Uñates López, un sujeto ampliamente conocido por el alias Primo Gay.

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Este individuo figuraba en la lista de los criminales más buscados en Antioquia, una región colombiana, por la presunta comisión de crímenes atroces. Las acusaciones contra él derivan de su supuesta pertenencia a disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y su posterior vinculación con el Clan del Golfo, organizaciones armadas ilegalizadas.

La confrontación verbal alcanzó su punto máximo cuando el presidente le dijo en la cara a Primo Gay: miserable, asesino, despreciable. Estas palabras no fueron un hecho aislado, sino el detonante que motivó la intervención judicial para examinar si se violaron garantías constitucionales fundamentales durante el proceso de captura y custodia.

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Defensa legal y argumentos de soberanía

Abelardo De La Espriella se negó a retractarse y justificó públicamente el uso de su lema controvertido con base en su formación académica y experiencia jurídica. El jefe de Estado argumentó que, actuando bajo su conocimiento como abogado, no hay ninguna inconstitucionalidad en calificar a los detenidos de esa manera durante operaciones de seguridad pública.

El presidente explicó que, cuando asiste a operativos y les dice a los bandidos que son miserables o bandidos, y les da la bienvenida a la patria milagro, se está ejerciendo un derecho sin violentar ninguna garantía constitucional. Su postura se basa en la idea de que la dignidad del Estado no se ve menoscabada por el tratamiento directo a quienes han quebrantado gravemente el orden jurídico.

Esta defensa se produjo en el contexto de la inauguración del nuevo Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional, ubicado en La Guajira. Durante el evento, el presidente fue acompañado por su ministro de Justicia, Iván Cancino, quien respalda la política de endurecimiento en la lucha contra la criminalidad organizada.

Infraestructura penitenciaria y resocialización

Iván Cancino y Abelardo De La Espriella enfatizaron que todas las capturas recientes han sido legalizadas según los procedimientos establecidos. El ministro de Justicia señaló que la verdadera preocupación de un Estado debe centrarse en la dignidad de una persona que está bajo la tutela institucional, asegurando condiciones adecuadas.

El presidente destacó la necesidad de contar con cárceles modernas donde exista una posibilidad real de resocialización para los reclusos. Sin embargo, advirtió que esa esperanza se pierde cuando hay hacinamiento severo y no existen las condiciones físicas o sanitarias adecuadas para una rehabilitación efectiva.

La inauguración en La Guajira representa un intento de corregir esta realidad, marcando exactamente lo que están haciendo en la patria milagro para mejorar los estándares de tratamiento carcelario. Esta infraestructura busca romper el ciclo de reincidencia mediante condiciones que fomenten la reintegración social, aunque la retórica verbal del presidente continúa siendo un tema de discusión ética y legal.

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Continuación de la estrategia comunicativa

A pesar de la presión judicial en Antioquia, Abelardo De La Espriella ha mantenido firme su estrategia de comunicación agresiva hacia el crimen. El presidente ha continuado utilizando su lema bienvenido a la patria milagro con otros capturados, demostrando que no considera la orden judicial como un impedimento para su estilo.

Recientemente, aplicó esta frase con los capturados tras la toma de rehenes en un almacén Éxito de Cartagena, un incidente de alta conmoción social. Esta reiteración sugiere que el mandatario ve estas declaraciones como una herramienta necesaria para proyectar autoridad y firmeza ante la opinión pública.

También dirigió mensajes similares a las disidencias de las Farc, señaladas de perpetrar un atentado con carro bomba contra la Gobernación del Meta. El presidente identificó al bandido Antonio Medina, de las disidencias, como el culpable directo de los ataques terroristas en esa región estratégica.

Abelardo De La Espriella declaró que lo van a hacer pagar con sangre por todo el daño y el terror que ha causado a la población civil. Comparó la situación con el ataque a un nido de cucarachas, explicando que esas organizaciones se riegan cuando se les enfrenta con determinación y fuerza militar.

El presidente concluyó su discurso afirmando que van a enfrentarlos con la ayuda de Dios y el respaldo de nuestra Fuerza Pública. Esta postura combina la justificación legal, la crítica a la infraestructura penal y la retórica bélica, consolidando un enfoque único en la política de seguridad nacional.