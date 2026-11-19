El presidente Abelardo de la Espriella resaltó la labor de la Policía Nacional en la XVI edición del Premio a la Excelencia, destacando el equilibrio entre seguridad y derechos.

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó durante la XVI edición del Premio a la Excelencia Policial que está dispuesto a vestirse de uniforme policial en el futuro cercano, una declaración que subrayó la estrecha relación de su administración con la fuerza pública. Este evento sirvió como plataforma para reafirmar la seguridad ciudadana como el eje central de su gestión gubernamental, posicionando a la institución como un pilar fundamental en la protección de los ciudadanos colombianos.

Compromiso Policial y Confianza Ciudadana

De la Espriella destacó la necesidad de consolidar una Policía Nacional que se caracterice por ser profesional, honorable y, sobre todo, cercana a la comunidad. El mandatario señaló que la autoridad debe construir confianza entre los habitantes mediante el ejercicio de la integridad y una respuesta oportuna ante las necesidades de la población. Un policía, según el presidente, debe ser aquel que sabe escuchar, acude cuando hay ayuda y ejerce su autoridad con firmeza y respeto irrestricto.

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Esta filosofía se alinea con la propuesta de la Patria Milagro, donde la seguridad se edifica a través de una autoridad efectiva que garantiza los derechos de las personas. El jefe de Estado advirtió que la legitimidad institucional depende directamente del trato que la fuerza pública brinde a las comunidades, estableciendo que el servicio debe basarse en valores de honorabilidad y vocación de servicio.

Firmeza Contra El Terrorismo y El Crimen Organizado

El discurso del presidente abordó directamente el combate contra el terrorismo y las organizaciones criminales que operan en diversas regiones de Colombia. De la Espriella exigió una respuesta contundente por parte de la institución frente a estas estructuras ilegales, pero enfatizó que ningún operativo puede apartarse de los límites estrictos fijados por el ordenamiento jurídico vigente.

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Al referirse a estas amenazas, el mandatario reiteró que la Policía Nacional debe actuar con toda la firmeza permitida por la Constitución y la ley. Esta postura busca equilibrar la eficacia operativa contra la criminalidad con el cumplimiento ineludible de las normas jurídicas, asegurando que el ejercicio de la autoridad no comprometa el estado de derecho en el territorio nacional.

Seguridad Como Derecho Fundamental Y Legitimidad

La seguridad fue presentada no solo como una política de Estado, sino como un derecho fundamental de toda la población que requiere el trabajo constante de las entidades estatales. De la Espriella subrayó que los colombianos tienen el derecho a vivir seguros y que la Policía Nacional es el elemento clave para lograr ese propósito loable y necesario para la convivencia.

Con estas palabras, el mandatario ratificó su apoyo incondicional a la institución, insistiendo en articular la ofensiva contra la delincuencia con la protección absoluta de las garantías fundamentales. La estrategia propuesta descansa en tres pilares inamovibles: la firmeza frente al delito, la proximidad constante con la gente y el estricto acatamiento a la Constitución y la ley.