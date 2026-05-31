Abelardo de la Espriella expone su plan de megacárceles y política energética en entrevista con Westcol

El candidato ultraderechista detalla su propuesta de diez megacárceles, megacentros de adicción, financiación mediante obras por impuestos y un nuevo modelo penitenciario, además de su postura sobre la exploración de hidrocarburos y la seguridad electoral.

Abelardo de la Espriella, candidato de la ultraderecha, concedió una entrevista a Westcol desde su oficina en Barranquilla, en la que utilizó el formato digital para presentar las líneas principales de su programa de gobierno.

El diálogo se centró, entre otros asuntos, en la propuesta de construir diez megacárceles destinadas a albergar a los reclusos condenados por delitos graves, así como diez megacentros de atención para personas con problemas de adicción. De la Espriella argumentó que la infraestructura penitenciaria actual está colapsada y sufre graves fallas estructurales, como lo demuestran los recientes escándalos de fiestas, presencia de mujeres y presentaciones musicales dentro de los centros penitenciarios.

Según él, la ausencia de una normativa clara y la corrupción que permea el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) hacen imposible garantizar la seguridad y la justicia. Propuso, pues, eliminar el modelo de administración penitenciaria vigente y crear un nuevo organismo especializado que supervise la construcción y gestión de los megacárceles, con el objetivo de restablecer el orden y la disciplina dentro del sistema carcelario.

En materia económica, De la Espriella defendió la política de la Unión Sindical Obrera (USO) de fortalecer la exploración de hidrocarburos para garantizar la sostenibilidad de Ecopetrol. Aseguró que existen recursos suficientes para financiar sus proyectos, citando cifras de "120 billones de exenciones tributarias y 90 billones en actos de corrupción" que, si se recapturan, bastarían para cubrir todas las inversiones previstas.

Además, planteó la implementación de obras por impuestos como mecanismo para acelerar la ejecución de la infraestructura, y propuso la participación directa de empresas privadas en la realización simultánea de los megaproyectos. Ante las dudas de Westcol sobre la viabilidad de construir diez megacárceles, el candidato respondió que muchas transformaciones que parecerían imposibles al principio terminan materializándose una vez se dispone la voluntad política y los recursos necesarios.

El candidato también abordó su experiencia como abogado, particularmente su defensa del empresario David Murcia Guzmán, creador del esquema financiero DMG. Explicó que abandonó la defensa tras descubrir información que le había sido ocultada, subrayando la importancia del principio de presunción de inocencia para cualquier persona bajo investigación.

En la parte final de la entrevista, De la Espriella respondió a preguntas sobre la relación entre Colombia y Estados Unidos, afirmando que una política más agresiva contra el narcotráfico, la fumigación de cultivos ilícitos y la lucha contra los grupos armados ilegales permitirían mejorar la cooperación bilateral. Finalmente, destacó que su propuesta de gobierno se orienta a elevar la calidad de vida de los sectores populares, pese a la rotulación mediática que lo asocia con intereses de la élite.

Con la jornada electoral a la vuelta de la esquina, el candidato reiteró su compromiso de garantizar la seguridad en las elecciones, citando la movilización prevista de 11.000 policías, 2.100 soldados y la imposición de una ley seca para el domingo 29 de mayo





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