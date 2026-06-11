Abelardo de la Espriella favorito para ganar la segunda vuelta presidencial

Una encuesta de AtlasIntel muestra a Abelardo de la Espriella como favorito para ganar la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, con una ventaja de 7,8 puntos porcentuales sobre Iván Cepeda.

Una nueva encuesta de AtlasIntel para Semana muestra a Abelardo de la Espriella como favorito para ganar la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

Según el estudio, el candidato obtiene el 52,6% de la intención de voto entre quienes ya tienen definida su elección, mientras que Iván Cepeda alcanza el 44,8%, una diferencia de 7,8 puntos porcentuales. La medición fue realizada entre el 5 y el 10 de junio a 3.681 personas de diferentes regiones del país mediante la metodología Random Digital Recruitment (Atlas RDR), ajustada a los requisitos de la nueva legislación electoral.

Al excluir a los indecisos y considerar únicamente los votos válidos, Abelardo de la Espriella lidera con el 52,6%, mientras que Iván Cepeda registra el 44,8%. Los resultados regionales muestran una ventaja del candidato de Defensores de la Patria en varias zonas estratégicas del país. En la región Caribe, De la Espriella alcanza una intención de voto del 56%. En la región Central, que incluye Antioquia y el Eje Cafetero, obtiene el 58,9%.

Asimismo, lidera en la Amazonía y la Orinoquía con el 50,5%. Por su parte, Cepeda conserva ventaja en Bogotá y el Pacífico. En la capital del país registra una intención de voto del 49,9%, frente al 44,6 % de De la Espriella. ¿Cómo se distribuye el voto por género y edad?

Entre las mujeres, Abelardo de la Espriella lidera con el 59,5 % de la intención de voto. En contraste, Iván Cepeda obtiene mejores resultados entre los hombres, donde alcanza el 51,3%. Por grupos de edad, Cepeda mantiene una ventaja entre los jóvenes de 18 a 34 años. De la Espriella domina entre los ciudadanos de 35 a 59 años, mientras que los mayores de 60 años presentan una división más equilibrada entre ambos aspirantes.

Uno de los apartados más relevantes del estudio analiza la transferencia de apoyos de quienes respaldaron a otros candidatos durante la primera vuelta. Según AtlasIntel, el 84,5 % de los votantes de Paloma Valencia respaldaría ahora a Abelardo de la Espriella. Entre los electores de Sergio Fajardo, el 68,7 % se inclina por Iván Cepeda y el 14,1 % por De la Espriella.

Asimismo, el 59,6 % de quienes votaron por otros candidatos en primera vuelta aseguró que apoyaría a Cepeda, mientras que el 22,6 % manifestó que votaría por De la Espriella. Entre los resultados más destacados figuran: El 55,6 % de los votantes de Juan Daniel Oviedo apoyaría a Iván Cepeda y el 34,5 % a Abelardo de la Espriella. El 89,5 % de quienes respaldaron a Juan Manuel Galán votaría por De la Espriella.

El 66,7 % de los electores de Roy Barreras respaldaría a Cepeda. El 100 % de los votantes de Vicky Dávila respaldaría a De la Espriella. El estudio también consultó la percepción de los ciudadanos frente a los dos candidatos finalistas. Iván Cepeda registra un nivel de rechazo del 51,7 %, mientras que Abelardo de la Espriella alcanza un 46,6 %.

En cuanto al Gobierno nacional, el 55,2 % de los encuestados desaprueba la gestión del presidente Gustavo Petro, mientras que el 42,8 % manifestó aprobar la manera como conduce el país. Con estos resultados, la encuesta de AtlasIntel para Semana muestra a Abelardo de la Espriella llegando a la recta final de la campaña con una ventaja significativa, aunque aún quedan varios días de actividad electoral antes de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio





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