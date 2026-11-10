Abelardo de la Espriella firma bomba contra disidencias FARC en Tibú

El presidente Abelardo de la Espriella firmó una bomba de 460 kilos contra disidencias FARC en Norte de Santander. La operación mató a cuatro enemigos y capturó a seis, incluyendo a Jorge Luis Galvis Rodríguez.

El presidente Abelardo de la Espriella ha simbolizado su política de seguridad con un acto inusual durante la Operación Noah en Norte de Santander. El mandatario firmó y bendijo una bomba de 460 kilos lanzada contra las disidencias de las Farc.

La imagen fue presentada este lunes por el propio jefe de Estado en un video grabado en una base de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Un oficial mostró el artefacto indicando que el mensaje sería entregado junto a ese peso de metal, apuntando al frente 33.

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Ante la cámara, el mandatario agarró un marcador y escribió en una de las caras del artefacto: "Bienvenidos a la patria milagro". Posteriormente, le echó la bendición antes de que el arma fuera utilizada en una misión táctica contra grupos armados ilegales.

Ejecución de la Operación Noah en Tibú

Al amanecer del 9 de noviembre, los militares ejecutaron la Operación Noah en una zona rural del municipio de Tibú. La bomba firmada por De la Espriella y otras fueron lanzadas desde aviones Súper Tucano contra un área campamentaria enemiga.

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El ataque aéreo resultó en la muerte de cuatro miembros de la organización ilegal. Esta acción permitió el acceso inmediato a la zona afectada por parte de las tropas de tierra para asegurar el perímetro.

Captura de mandos medios y destrucción de campamentos

Los comandos especiales del Ejército ingresaron al área y encontraron tres campamentos destruidos con capacidad para albergar a unas 35 personas. Las fuerzas gubernamentales capturaron a seis sobrevivientes durante la redada.

Entre los detenidos se encontraba Jorge Luis Galvis Rodríguez, conocido como "Barba Chivo". Este individuo es identificado como uno de los mandos medios del frente 33 de las disidencias de las Farc en la región.

Continuidad de ataques terroristas pese a la ofensiva

El protocolo para este bombardeo representa el noveno durante el corto mandato del presidente. Esta acción se suma a otras demostraciones de rudeza, como grabarse caminando entre cadáveres embolsados de delincuentes.

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Los resultados oficiales incluyen más de 32.000 capturas y la firma de 156 extradiciones. Sin embargo, esta ofensiva no ha frenado los atentados ni el accionar de los grupos terroristas más activos.

Respuesta del gobierno y análisis de expertos

El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, ha dicho que los atentados son una retaliación por la presión de la Fuerza Pública. Esto ocurre tras la fallida política de "paz total" del gobierno anterior. El experto Luis Saavedra opina que la mano dura no está funcionando actualmente.

Las cifras del MinDefensa comparando agosto y septiembre de 2026 muestran algunos resultados del plan de choque ordenado por De la Espriella. La situación mantiene bajo la lupa la efectividad de la política actual del Gobierno Nacional.