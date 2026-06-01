Abelardo de La Espriella gana la primera vuelta presidencial en Colombia

La primera vuelta presidencial en Colombia se cerró con la victoria del abogado Abelardo de La Espriella, quien aventajó a Iván Cepeda, candidato del continuismo. El resultado fue un shock para las encuestas y una gran sorpresa para los colombianos.

A las 4:00 de la tarde se cerraron las urnas en Colombia y en EL COLOMBIANO analizamos en vivo los resultados, entregando de primera mano todos los resultados.

Los totes de la primera vuelta presidencial La gran sorpresa de la jornada fue el triunfo del abogado Abelardo de La Espriella, quien aventajó a el candidato del continuismo, Iván Cepeda. Un resultado contrario al pronóstico que reflejaron las encuestas. La candidata respaldada por Álvaro Uribe obtuvo cerca del 6,91 % de los votos en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026, mientras Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda avanzaron a la segunda vuelta





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