Abelardo De la Espriella gana la primera vuelta presidencial en Colombia y reconfigura el panorama político

El abogado y candidato presidencial Abelardo De la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria, se impuso sorpresivamente en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, alterando el escenario político nacional y demostrando la dificultad de predecir el voto popular en los últimos años. Su victoria, basada en un discurso de derecha dura y seguridad, ha provocado reacciones en cadena entre los demás candidatos y fuerzas políticas, de cara a la segunda vuelta.

La inesperada victoria de Abelardo De la Espriella en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia ha reconfigurado el tablero político del país, dejando una vez más en evidencia la complejidad y la impredecibilidad del voto nacional en los últimos años.

El abogado y candidato, líder del movimiento Defensores de la Patria, logró imponerse pese a que las decenas de encuestas previas apuntaban a un favoritismo del senador oficialista Iván Cepeda y al crecimiento del empresario, dejando atrás las predicciones y sorprendiendo a analistas y electores por igual. De la Espriella apostó con éxito al sector de la derecha más pura y dura, consolidándose incluso frente a otra gran opositora del Gobierno Petro, Paloma Valencia, quien contaba con el respaldo del exmandatario Álvaro Uribe Vélez y del Centro Democrático.

Valencia, que se había impuesto en la Gran Consulta por Colombia con más de tres millones de votos, era considerada la principal opcionada para competirle a Cepeda, pero sus intentos de atraer al centro terminaron por debilitar su aspiración. Ante el declive de su campaña, una parte significativa de sus simpatizantes decidió en el último momento unirse al proyecto de De la Espriella.

Además, este último se apropió de un discurso uribista y priorizó la necesidad de un proyecto de seguridad mucho más fuerte y contundente contra los grupos criminales, una propuesta que resonó en una amplia franja de la sociedad. Expertos señalan que De la Espriella también captó a ese electorado que castigó duramente la gestión del Gobierno Petro.

Tras conocerse los resultados, la senadora Paloma Valencia no dudó en anunciar su apoyo a De la Espriella para la segunda vuelta, declarando: De manera personal, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidenta, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella. Argumentó que trabajará para que Colombia no caiga en manos del comunismo ni el neocomunismo que, en su opinión, representan el senador Cepeda y el presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, su compañero de fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, un economista abiertamente homosexual, manifestó que los votos que esperaban recibir de buena parte de la derecha desaparecieron debido a la campaña de De la Espriella, a la que calificó de sucia, machista y homofóbica. Oviedo, a diferencia de Valencia, anunciará su postura de cara a la segunda vuelta el próximo 3 de junio, pues considera que es una decisión seria.

Por su parte, el candidato Sergio Fajardo, quien obtuvo un millón de votos en la primera vuelta, aseguró que ese caudal es importante para definir la contienda entre De la Espriella y Cepeda. Este millón de votos es importante para definir la suerte de nuestro país.

Y la voz de nosotros se va a escuchar porque es el futuro de Colombia que está en nuestras manos y vamos a hacer que Colombia piense sobre lo que hemos hecho, declaró Fajardo en Bogotá. Finalmente, el exsenador Roy Barreras, que apenas recibió 14.108 votos (0.05%) y quedó en penúltimo lugar entre once candidatos, anunció su apoyo a Iván Cepeda y le pidió al aspirante izquierdista buscar los tres millones de votos que considera que obtuvo el centro político este domingo para vencer a De la Espriella.

Este escenario deja un escenario polarizado de cara al balotaje, con el país expectante ante la definición final





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