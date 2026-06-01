Abelardo de la Espriella gana primera vuelta, pide defender resultados y solicita vigilancia internacional

Tras imponerse en la primera vuelta presidencial colombiana con el 44% de los votos, Abelardo de la Espriella denunció que el presidente Petro e Iván Cepeda buscan desconocer los resultados y llamó a la ciudadanía y a Estados Unidos a evitar un supuesto "robo de la democracia".

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial que obtuvo la victoria en la primera vuelta electoral con más de 10 millones de votos y el 44 por ciento de los sufragios, emitió un discurso desde un ferry en el río Magdalena, en Barranquilla, en el que hizo un enérgico llamado a defender los resultados de esa jornada y solicitó la intervención de Estados Unidos y la comunidad internacional para vigilar el proceso de segunda vuelta.

Su intervención respondió directamente a la postura de Gustavo Petro, presidente de Colombia, y de Iván Cepeda, su rival en los comicios, quienes declararon que no aceptarían los datos del preconteo y esperarían el escrutinio oficial. De la Espriella calificó a Petro y a Cepeda como "un par de bandidos" yacusándolos de pretender desconocer una victoria que consideró contundente, instando a la ciudadanía a "defender la democracia por la razón o por la fuerza" y advirtiendo sobre un supuesto plan para "robar la democracia".

Pidió activar los mecanismos constitucionales y enfatizó que Colombia debe escoger entre "la tiranía y la libertad", descartando cualquier negociación con fuerzas políticas tradicionales para asegurar su triunfo en la segunda vuelta, a pesar de que su campaña contó con respaldos como los de la familia Char y figuras históricas del uribismo. En su alocución, agradeció el apoyo de su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, y de otros dirigentes, destacó la labor de Paloma Valencia, quien quedó en tercer lugar, y resaltó la figura del expresidente Álvaro Uribe, a la vez que criticó a Iván Cepeda como su antagonista judicial.

De la Espriella también se refirió a problemas de la actual administración, como la crisis en la salud y la política de "paz total", que consideró un fracaso ante la escalada de violencia, y rechazó la propuesta de convocar una Asamblea Constituyente, afirmando que defendería con su vida la Constitución vigente. El evento, que se realizó en el Malecón sobre el río Magdalena después de que se descartaran lugares emblemáticos por restricciones a eventos en espacios abiertos, congregó a simpatizantes y marcó el tono de una campaña para la segunda vuelta que se prevé polarizada y conflictiva





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