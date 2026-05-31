Abelardo de la Espriella hace historia en Colombia

El candidato presidencial del movimiento Firmes por la Patria, Abelardo de la Espriella, ha logrado un resultado sin precedentes en la historia electoral de Colombia al superar la barrera de los 10 millones de votos en una primera vuelta.

Abelardo de la Espriella hace historia al superar 10 millones de votos en primera vuelta en Colombia . El candidato presidencial del movimiento Firmes por la Patria, Abelardo de la Espriella, ha logrado un resultado sin precedentes en la historia electoral de Colombia al superar la barrera de los 10 millones de votos en una primera vuelta .

A pesar de este masivo respaldo ciudadano, el altísimo nivel de participación general impidió que alcanzara la mayoría absoluta, por lo que deberá disputar la Presidencia en una segunda vuelta contra el senador Iván Cepeda. Este resultado histórico no solo evidencia un fenómeno de movilización sin igual por parte del movimiento Firmes por la Patria, sino que supera ampliamente los registros máximos obtenidos en primera ronda por figuras de comicios anteriores como Gustavo Petro (2022), Iván Duque (2018) y Álvaro Uribe (2006)





minuto30com / 🏆 13. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Abelardo De La Espriella Colombia Primera Vuelta Presidenciales Firmes Por La Patria

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Abelardo De La Espriella: el penalista que busca gobernar ColombiaAbelardo De La Espriella, un penalista mediático y millonario, se presenta como candidato presidencial en Colombia con su movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria. Propone un decálogo de milagros y ha ganado popularidad con su discurso patriótico, aunque antes se declaraba ateo. Actualmente es segundo en las encuestas.

Read more »

Abelardo De la Espriella y Westcol generan controversia con propuesta de construir diez megacárceles en ColombiaDurante una entrevista viral, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella propuso construir diez megacárceles en menos de un año con apoyo privado, lo que fue cuestionado por el creador de contenido Westcol, quien comparó la idea con una propuesta de personero. Otros precandidatos han apoyado iniciativas similares, mientras expertos dudan de su viabilidad.

Read more »

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda pasan a segunda vuelta presidencial en ColombiaCon estos resultados, los colombianos volverán a las urnas el domingo 21 de junio para la segunda vuelta presidencial.

Read more »

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella disputarán la segunda vuelta presidencial en ColombiaLos candidatos obtuvieron las mayores votaciones en la primera vuelta y definirán quién será el próximo presidente del país.

Read more »