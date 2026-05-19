Abelardo De La Espriella honora a Rogers Mauricio Devia Escobar y Eder Fabián Cardona López y amenaza la impunidad

Abelardo De La Espriella rindió tributo a los héroes Rogers Mauricio Devia Escobar y Eder Fabián Cardona López durante sus funerales y amenazó la impunidad por su asesinato AFTER hostilidades en el Meta, lo que demuestra su determinación en dar una pelea por Colombia.

A la manada y a todos los Defensores de la Patria: no nos van a callar", dijo Abelardo de la Espriella durante las exequias de Rogers Mauricio Devia Escobar y Eder Fabián Cardona López , miembros de la campaña que murieron en el Meta al hacer actividades políticas en favor del movimiento ciudadano, lo que provocó una fuerte conmoción.

Con un mensaje lleno de fuerza y determinación, De La Espriella rindió tributo a los héroes y responsabilizó directamente a las disidencias de las FARC que operan en la región, asegurándose de que su asesinato no quedaría impune. Su llamado a los miembros del movimiento ciudadano Defensores de la Patria a mantenerse firmes en medio del dolor y una serie de amenazas estuvo precedido por noticias anteriores sobre un posible atentado en su contra planeado por las disidencias de las FARC





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