Abelardo de la Espriella insiste en que debate con Iván Cepeda debe incluir fórmulas vicepresidenciales

Abelardo de la Espriella aceptó debatir con Iván Cepeda 'donde sea', pero puso como condición que participen los candidatos vicepresidenciales. Iván Cepeda no accede a condición de Abelardo de la Espriella de debatir con las fórmulas vicepresidenciales.

Abelardo de la Espriella aceptó debatir con Iván Cepeda 'donde sea', pero puso como condición que participen los candidatos vicepresidenciales. El candidato a la presidencia habló en 6 AM W de Caracol Radio y aseguró que está dispuesto a discutir las propuestas.

De la Espriella aseguró que quien le había pedido debatir en varias ocasiones había sido él y que ahora, que 'está mal en las encuestas, siete, ocho, nueve puntos por debajo, está desesperado porque yo le saqué un debate'. Igualmente, dijo que el candidato Cepeda le quería imponer unas condiciones específicas, lo cual no le parecía porque en Iván Cepeda no accede a condición de Abelardo de la Espriella de debatir con las fórmulas vicepresidenciales: 'Es entre usted y yo'.

Pero como él ha puesto condiciones yo le he dicho que voy donde sea. Pero que es necesario que el país los escuche a él y a mí, y también a los candidatos a la vicepresidencia. Así que yo estoy listo, bajo esos preceptos. Pero insisto, quienes deberían poner aquí las condiciones son los medios de comunicación.

Después, volvió a enfatizar en que Cepeda había dicho al principio de la campaña que 'él no asistía a debates' y que no le importaba que llevara 'papelitos, asesores, o lo que quiera'. Pero que era importante que el país escuchara a los candidatos debatiendo y también a los candidatos a la vicepresidencia.

'Porque es que insisto, la función constitucional primaria, única incluso, de un candidato a la vicepresidencia es reemplazar al presidente en caso de falta temporal o absoluta. Así que me parece muy importante que el país nos escuche a Cepeda y a mí, y también a los candidatos a la vicepresidencia'. También ofreció algunas alternativas por si el debate con todos los candidatos era muy caótico: 'O que se haga un debate paralelo con los vicepresidentes.

O mejor ese mismo día, porque luego van a salir con que la señora Quilcué no va a querer ir. Vayamos los cuatro a un debate y se le hacen preguntas. Horas después, Cepeda escribió en su cuenta oficial de X: 'En todas las democracias del mundo, y así ha ocurrido históricamente en Colombia, los debates presidenciales son entre quienes aspiran a ejercer la Presidencia de la República.

Son encuentros cara a cara entre quienes pretenden conducir el destino de la nación y responder ante la ciudadanía por sus ideas, sus propuestas y sus decisiones'. Y terminó diciendo que el debate tendría que ser entre él y De la Espriella: 'Por eso, De la Espriella, deje de ocultarse detrás de Restrepo, su fórmula vicepresidencial. Regístrate en nuestros boletines y recibe noticias en tu correo según tus intereses. Mantente informado con lo que realmente te importa.

Mantente informado con la app de EL TIEMPO. Recibe las últimas noticias coberturas historias y análisis directamente en tu dispositivo. Abelardo de la Espriella insiste en que debate con Iván Cepeda debe incluir fórmulas vicepresidenciales: 'Que los medios de comunicación lo organicen'. Abelardo de la Espriella aceptó debatir con Iván Cepeda 'donde sea', pero puso como condición que participen los candidatos vicepresidenciales.

Iván Cepeda no accede a condición de Abelardo de la Espriella de debatir con las fórmulas vicepresidenciales: 'Es entre usted y yo'. En época electoral, active las alertas de EL TIEMPO en su celular para tener siempre información periodística de calidad y veraz. Martha Peralta, Felipe Harman y Agmeth Escaf niegan acusaciones de compra de votos de De la Espriella: 'Rechazamos esas afirmaciones irresponsables'





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