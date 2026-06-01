Abelardo De La Espriella logra la segunda vuelta presidencial con Iván Cepeda

Abelardo De La Espriella logró el objetivo de pasar a la segunda vuelta presidencial con Iván Cepeda. El candidato presidencial Abelardo De La Espriella tiene un plan de choque para los primeros 100 días de Gobierno, si llega a ser elegido el próximo 21 de junio. Implementará un plan de choque de $10 billones y revisará los ajustes que se le hicieron a la UPC que permitieron el desvío de recursos de dicha asignación a otros propósitos.

Abelardo De La Espriella logró el objetivo de pasar a la segunda vuelta presidencial con Iván Cepeda . El candidato presidencial Abelardo De La Espriella logró el objetivo de pasar a la segunda vuelta presidencial con Iván Cepeda , su único rival en la contienda política .

El saludo militar y una campaña de extremos le surtieron efectos para que Abelardo De La Espriella lograra pasar a la segunda vuelta presidencial. Era uno de los favoritos, pero no tenía experiencia en política ni había ostentado un cargo de elección popular. A pesar de esto, logró el objetivo, incluso derrotando a Paloma Valencia, la senadora del Centro Democrático que tenía una amplia estructura política en estas elecciones.

Ahora tiene boleto directo a la segunda vuelta, pero la pelea es con votos. Necesitará de ese electorado de derecha que acompañó a Paloma Valencia ayer en la primera jornada presidencial. Tendrá que acercarse a las casas políticas que criticó y dijo no querer en su campaña, pese a que sí entraron disidentes.

Serán tres semanas que se convertirán en clave para que Abelardo De La Espriella logre conquistar el voto de derecha y pueda derrotar a Iván Cepeda, quien ahora se convierte en su único rival a vencer en la contienda política. Abelardo de La Espriella tiene un plan de choque para los primeros 100 días de Gobierno, si llega a ser elegido el próximo 21 de junio. Implementará un plan de choque de $10 billones.

Además, revisará los ajustes que se le hicieron a la UPC que permitieron el desvío de recursos de dicha asignación a otros propósitos. Inyectará tecnología a la gestión del sistema de salud, definirá tiempos de atención para citas especializadas en EPS en beneficio de un mejor servicio.

Además, fortalecerá la red hospitalaria. Buscará hacer más eficientes a las EPS desde lo administrativo, con topes máximos a costos de administración. El candidato presidencial también ha sido crítico de los escándalos de corrupción que se han registrado en el Gobierno de Gustavo Petro. Creará el Bloque de Búsqueda contra la corrupción dirigido directamente por el presidente de la República.

Usará inteligencia, análisis financiero, policía judicial y aplicará la extinción de dominio exprés. A 2030, todos los procesos de contratación pública se llevarán a cabo a través de blockchain para que la información introducida no pueda ser modificada por nadie, con el objetivo de garantizar la transparencia en todas las áreas. El candidato presidencial Abelardo de La Espriella es crítico de los procesos de paz.

Se ha ido lanza en ristre contra la Paz Total del Gobierno Nacional y ha sostenido que, de ganar, levantará las mesas. Uno de los programas será la seguridad en el barrio. Integrará un Bloque de Búsqueda contra la Extorsión y conformará una 'Primera Línea de Seguridad con veteranos y reservistas'. Reconstruirá a la Fuerza Pública para fortalecer y respaldar sus acciones.

Buscará destruir economías ilegales. Fortalecerá la inteligencia. Las 330.000 hectáreas de coca y 2.664 toneladas potenciales de cocaína, considera el candidato, son fundamentales para acabarlas en la lucha contra estos cultivos.

'El crimen es hoy el principal enemigo de la libertad, la paz verdadera y la estabilidad del país. La Paz Total de Petro no es paz, sino traición a la Patria', ha dicho el candidato presidencial.

'El salario mínimo no se puede bajar. Lo que hay que hacer es bajarle los impuestos a los empresarios, para nivelar la situación económica actual y proteger el empleo', ha dicho. Esa ha sido una de las principales premisas de Abelardo De La Espriella, en temas relacionados con economía y empleo. Reducirá la carga tributaria, bajando los costos de energía y creará una 'Gran Revolución de Desregulación' o eliminación de trámites, trabas y cargas al sector empresarial.

Esto significa revisión en detalle de ineficiencias en Invima, ICA, superintendencias, cámaras de comercio, notariado y registro, licencias ambientales, consulta a comunidades, reglamentos técnicos de MinComercio, MinTIC, MinTransporte, DIAN, entre otras





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