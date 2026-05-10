Abelardo de la Espriella mantém liderança nas probabilidades de vitória

A plataforma internacional de predicções e apostas Polymarket divulgou uma nova atualização sobre as probabilidades dos candidatos presidenciais de alcançar a Casa de Nariño. De acordo com os dados publicados pelo portal, o aspirante do movimento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, continua ganhando terreno e agora figura como o candidato com maiores opções de triunfo de acordo com as apostas realizadas pelos usuários.
A 21 das das elecciones presidenciais do 31 de maio, a contienda electoral entra em uma etapa de maior tensão entre os aspirantes.
De acordo com os dados publicados pelo portal, o aspirante do movimento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, continua ganhando terreno e agora figura como o candidato com maiores opções de triunfo de acordo com as apostas realizadas pelos usuários. Além disso, as cifras da Polymarket indicam que De la Espriella registra uma probabilidade do 43 %, situando-se por cima de Iván Cepeda, que alcança o 41 %. Por sua parte, Paloma Valencia aparece com o 16 %.
Ver mais: Los programas de salud de Abelardo y Paloma son similares, mientras que o de Cepeda é de continuismo: analista Embora o candidato do Pacto Histórico continue liderando várias das principais pesquisas nacionais, na plataforma de apostas ele tem mostrado uma redução em sua vantagem frente a seus concorrentes. Por outro lado, este sábado 9 de maio já se evidenciava o crescimento de De la Espriella nas projeções da plataforma.
Em um momento anterior, Iván Cepeda tinha uma probabilidade do 42 %, enquanto que o Abelardo alcançava o 40 %. Mais atrás figurava Paloma Valencia com o 16,4 %. A mais recente pesquisa de AtlasIntel para Semana também reflete um panorama competitivo para a jornada eleitoral, na qual tudo aponta para uma eventual segunda volta.
Lea também: Así transcurre el segundo día de la velación del exvicepresidente Germán Vargas Lleras en el Palacio de San Carlos Além disso, com esse sondeo, Iván Cepeda obteria o 38 % dos votos válidos, seguido por Abelardo de la Espriella com 29,9 %, enquanto que Paloma Valencia alcançaria o 21,2 %. O estudo aclara que essas cifras excluem aos votantes indecisos.
Em caso de uma segunda volta, prevista para o 21 de junho, um cenário entre Iván Cepeda e Abelardo de la Espriella favoreceria ao candidato de Defensores de la Patria, que obteria o 47,8 % da intenção de voto frente ao 42 % do representante do Pacto Histórico. Finalmente, se a segunda volta se der entre Cepeda e Paloma Valencia, a candidata do Centro Democrático alcançaria o 49,1 % dos votos, enquanto que Cepeda obteria o 40,6 %
