Abelardo de la Espriella: 'Mi tarea será de cuatro años y, una vez concluya, me retiraré de la vida pública para siempre'

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella detalla en una entrevista su visión de la campaña, su estilo de liderazgo auténtico y su compromiso de abandonar la vida pública tras un posible periodo de gobierno. Subraya la importancia de la alianza con el pueblo por encima de pactos políticos tradicionales, reconoce la influencia del expresidente Uribe y se defiende de críticas por su tono directo. También busca aclaraciones sobre su trayectoria pública y su crecimiento en reconocimiento.

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial colombiano, afirma con convicción que su misión se limitará a un periodo de cuatro años y que, una vez concluido, se retirará definitivamente de la vida pública.

En una entrevista, reflexiona sobre la campaña electoral y presenta sus propuestas para abordar los problemas del país. Ante la posibilidad de avanzar a una segunda vuelta junto a Iván Cepeda, y considerando el apoyo de figuras como Paloma Valencia, De la Espriella subraya que la alianza más importante es con el pueblo.

Señala que el entusiasmo visible en las plazas públicas, el boca a boca en las calles, las métricas internas de su campaña y la interacción en redes sociales son indicadores de que puede alcanzar la victoria en la primera vuelta. Invita a sus bases a marcar la diferencia el 31 de mayo. Respecto al expresidente Álvaro Uribe, manifiesta que siempre lo honrará, consultará y escuchará, reconociéndolo como una figura fundamental para Colombia.

También extiende una invitación a Paloma Valencia a sumarse a su proyecto, destacando su valor para el país, y confía en que sus seguidores se unirán en caso de necesaria una segunda vuelta, aunque cree que ya forman parte de sus filas. Rechaza así la idea de que deba negociar pactos políticos tradicionales, priorizando únicamente el compromiso con la ciudadanía.

En cuanto a su experiencia personal en la campaña, De la Espriella asegura que, a diferencia de sus contrincantes, este proceso ha sacado lo mejor de él. Describe los meses de recorrido por toda la geografía colombiana como un intercambio enriquecedor, donde cada abrazo, aplauso y muestra de ilusión del pueblo lo han transformado. Lamenta que la campaña termine, pues laCatalogado como una fiesta y un regalo de Dios.

Habla de la responsabilidad que siente al representar la confianza de un pueblo y la promesa de contarle a sus hijos esta experiencia única. Cuando se le pregunta si se arrepiente de alguna declaración controvertida, responde con firmeza que no hay nada de qué arrepentirse, pues todo lo dicho y hecho nació de la autenticidad y la sinceridad.

Reconoce que quizá haya incomodado a alguien, pero ofrece disculpas sin retractarse, diferenciando su estilo directo y políticamente incorrecto de lo que sí considera pecado: la corrupción, la traición al pueblo y la priorización de intereses violentos sobre los ciudadanos trabajadores. Define su manera de ser como frontal, alegre y sin puestas en escena calculadas. Respecto a su crecimiento en popularidad, corrige al entrevistador: niega haber sido un desconocido para el 90 por ciento de los colombianos.

Recuerda su trayectoria desde niño, como presentador de televisión y locutor de radio, y su posterior carrera como abogado con casos de alto impacto nacional, como los de Rosa Elvira Cely y Natalia Ponce de León, que contribuyeron a reforzar derechos fundamentales, especialmente para las mujeres. Explica que hace diez meses, cuando inició la campaña, ya lo conocía el 35 por ciento de sus compatriotas, un porcentaje considerable para alguien sin cargos públicos.

Hoy, ese reconocimiento asciende al 91 por ciento, un logro que atribuye al deseo de Colombia por un liderazgo real y diferente, uno que hable el idioma de quienes no han vivido del Estado ni se han aliado con las élites tradicionales. Su mensaje central es que no vino a hacer la política de siempre, sino a cambiarla para siempre





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