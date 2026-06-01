Abelardo de la Espriella: 'Ni se les ocurra desconocer la voluntad popular' en campaña en segunda vuelta

El candidato a la Presidencia, Abelardo de la Espriella, lanzó un mensaje contundente en su campaña en la segunda vuelta del 2026, donde afirmó que la elección representa una expresión de la voluntad popular y advirtió que estará atento a que esta sea respetada. Durante su intervención, habló de la importancia de la elección como una decisión trascendental para el país y de su compromiso con Colombia y las razones que lo llevaron a participar en la contienda presidencial.

El candidato a la Presidencia, Abelardo de la Espriella, lanzó un mensaje contundente en su campaña en la segunda vuelta del 2026, donde afirmó que la elección representa una expresión de la voluntad popular y advirtió que estará atento a que esta sea respetada.

Durante su intervención, habló de la importancia de la elección como una decisión trascendental para el país y de su compromiso con Colombia y las razones que lo llevaron a participar en la contienda presidencial. Además, abordó temas como la modernización del país, la economía y el fortalecimiento de sectores productivos, entre otros.

El aspirante también invitó a sus seguidores a respaldar su proyecto político durante la recta final de la campaña y destacó el apoyo recibido por parte de sus simpatizantes durante el proceso electoral





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