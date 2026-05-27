Abelardo De La Espriella niega haberse quedado con indemnización en caso Rosa Elvira Cely

El abogado desmintió acusaciones de cobrar honorarios o apropiarse de parte de la indemnización en el feminicidio de Rosa Elvira Cely, tras polémica generada por declaraciones del presidente Petro y medios.

El abogado Abelardo De La Espriella negó categóricamente haber cobrado honorarios o haberse apropiado de parte de la indemnización en el caso del feminicidio de Rosa Elvira Cely , luego de que surgieran cuestionamientos públicos sobre su gestión como representante judicial de la familia de la víctima.

La controversia resurgió tras declaraciones de familiares y publicaciones periodísticas que pusieron en duda el manejo de la representación legal. El feminicidio de Cely, ocurrido en 2012, marcó un hito en la lucha contra la violencia de género en Colombia y condujo a la creación de la Ley Rosa Elvira Cely, enfocada en prevenir y sancionar el feminicidio.

En un comunicado difundido por medios nacionales, la firma De La Espriella Lawyers afirmó que el abogado ni sus asociados recibieron pagos por su intervención en el proceso penal.

"La representación judicial dentro del proceso penal por el feminicidio de Rosa Elvira Cely se realizó de manera gratuita y sin ningún tipo de contraprestación económica", señaló el texto. La oficina legal también desmintió las afirmaciones sobre una supuesta apropiación de recursos, indicando que Juliana Cely, familiar de la víctima, no realizó tales acusaciones en una entrevista con Noticias Uno.

"En ningún momento ella mencionó una apropiación de dineros relacionados con la indemnización", aclaró el comunicado. Además, la firma agregó que Adriana Cely, otra familiar, tampoco acusó directamente al abogado de quedarse con un porcentaje de la reparación económica otorgada por el Estado.

"Por el contrario, Adriana Cely ha manifestado expresamente que la representación judicial ejercida por De La Espriella Lawyers dentro del proceso penal fue profesional y transparente", señaló el comunicado. La firma explicó que su labor se limitó al proceso penal y no incluyó el trámite administrativo para obtener indemnizaciones o compensaciones económicas a favor de la familia.

"No hicimos parte del posterior trámite administrativo relacionado con eventuales indemnizaciones o compensaciones económicas", reiteró el documento. El abogado también se refirió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro y de la periodista María Jimena Dussán, quienes hicieron referencias públicas a las denuncias y a la discusión sobre la representación jurídica.

Petro, a través de su cuenta de X, había afirmado que Abelardo solo entregó el 10% de la indemnización a la familia, lo que llevó al mandatario a borrar el trino después de que se demostrara la falsedad de esa información. La periodista Dussán respaldó al abogado, diciendo: "No es cierto, como lo afirmó un medio, que Abelardo solo le entregó el 10% de la indemnización a la familia.

La familia de Rosa Elvira Cely me informó que la representación fue gratuita y que confusiones como esta pueden complicar aún más los procesos. Segundo: Abelardo ha trabajado incansablemente para que se haga justicia y se apruebe la ley que lleva el nombre de Rosa Elvira. Al dios lo que es de dios y al César lo que es del César".

La firma De La Espriella Lawyers cerró su comunicado reafirmando su compromiso con "la verdad, el rigor jurídico y la claridad en la comunicación", y se mostró dispuesta a brindar las aclaraciones adicionales que sean necesarias. El caso de Rosa Elvira Cely continúa siendo un símbolo de la lucha contra el feminicidio en Colombia, y cualquier controversia en torno a su representación legal genera un intenso debate público sobre la transparencia y la ética en los procesos de reparación a las víctimas





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