Abelardo de la Espriella nombra compromisarios para negociar reglas de debate con Iván Cepeda

El candidato de derecha Abelardo de la Espriella ha designado a su jefe de campaña y a un estratega como emisarios para acordar las condiciones de un debate presidencial con Iván Cepeda, luego de que este último lo presionara para definir los representantes. La negociación incluye la posible participación de las fórmulas vicepresidenciales y la mediación de medios de comunicación.

El candidato presidencial Iván Cepeda había insistido durante el fin de semana en que su rival, Abelardo de la Espriella, designara a los representantes que negociarían las reglas para llevar a cabo debates entre ambos.

Este martes, De la Espriella cumplió con ese requisito al nombrar a dos compromisarios: Joaquín Gutiérrez Caballero, su jefe de campaña, y Carlos Suárez, arquitecto de su estrategia política. Con este paso, se empiezan a crear las condiciones para que los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta presidencial puedan participar en al menos un debate.

Es importante recordar que, además de exigir la designación de emisarios, Cepeda envió una carta a los canales RCN, Caracol y RTVC para que ellos organizaran el encuentro debate. Por su parte, De la Espriella condicionó su participación a que Cepeda aceptara los resultados de la primera vuelta, algo que inicialmente fue rechazado por el candidato de izquierda bajo señalamientos de fraude.

Sin embargo, un día después, en la noche, Cepeda reconoció la derrota electoral del 31 de mayo y aceptó los resultados de los escrutinios. De la Espriella también ha manifestado su disposición a debatir, pero ha sugerido que el formato no debe limitarse a los candidatos presidenciales, sino que deben incluir también a las fórmulas vicepresidenciales: José Manuel Restrepo por su lado y Aída Quilcué por el lado de Cepeda.

Además, ha insistido en aceptar la invitación de la Revista Semana para un debate programado para este martes 9 de junio, aunque hasta el momento no se ha formalizado la aceptación. Estos anuncios generan un ambiente favorable para la realización de debates presidenciales, ya que ambos candidatos se habían mostrado reacios a participar en dichos espacios durante la recta final de la primera vuelta.

Esta negociación se produce en un contexto de tensión política, luego de que De la Espriella denunciara ante autoridades de Estados Unidos y el Consejo Electoral la presunta compra de votos por parte de algunos congresistas, entre ellos Martha Peralta, Felipe Harman y Agmeth Escaf, quienes negaron las acusaciones calificándolas de irresponsables. Carlos Caicedo, otro de los mencionados, también rechazó la denuncia, tildándola de mentirosa y de un perfilamiento en su contra.

Estos hechos añaden un capítulo más a la contienda electoral que se acerca a su definición





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