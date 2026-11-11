Abelardo de la Espriella ordena bombardeo contra narcoterroristas en Colombia

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó un nuevo ataque aéreo ejecutado el martes 10 de noviembre contra estructuras narcoterroristas en territorio colombiano.

El presidente Abelardo de la Espriella dio a conocer públicamente que autorizó y se ejecutó un bombardeo militar contra una estructura narcoterrorista en Colombia. Este operativo específico tuvo lugar durante la noche del martes 10 de noviembre, con un inicio preciso registrado a las 10:17 p. m. El mandatario utilizó su cuenta oficial en la plataforma X para comunicar este hecho, asegurando que el Gobierno nacional mantiene su compromiso inquebrantable con la ofensiva de seguridad y advirtiendo que no habrá marcha atrás en las acciones contra las organizaciones armadas ilegales.

Detalles de la Operación Aérea

La información sobre los resultados concretos de esta misión será revelada al país este miércoles, fecha en la cual las autoridades competentes hayan consolidado y verificado todos los datos obtenidos. De la Espriella especificó que el informe incluirá detalles críticos como la región exacta donde se desarrolló la operación, el grupo narcoterrorista específico contra el cual estuvo dirigida y el resultado final respecto al objetivo designado. Esta transparencia busca informar a la ciudadanía sobre la efectividad de las capacidades militares del Estado.

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Defensa del Uso de la Fuerza Militar

En su mensaje, el presidente defendió enfáticamente el uso de todas las capacidades legítimas del Estado para enfrentar al narcoterrorismo, proteger a los colombianos y recuperar la seguridad de la patria. Declaró que cada ataque del narcoterrorismo contra policías, soldados y ciudadanos será contestado por el Gobierno con una letalidad nunca antes vista. Esta postura reafirma la estrategia de respuesta contundente frente a las acciones armadas de los grupos ilegales que operan dentro del territorio nacional.

Contexto de Operaciones Recientes

Este anuncio se produce poco después de otro bombardeo realizado el lunes 9 de noviembre en Tibú, Norte de Santander, contra el Frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF). Dicha disidencia de las Farc, liderada por el alias Calarcá, fue objeto de esa acción que dejó al menos cuatro presuntos integrantes muertos y seis personas capturadas. Entre los detenidos figuraba alias Barba Chivo o Costeño, señalado como cabecilla de comisión y hombre de confianza de Andrey Avendaño.

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Impacto en la Seguridad Nacional

Según la información entregada por el mandatario, el detenido alias Barba Chivo llevaba cerca de 11 años en actividades criminales y lideraba confrontaciones armadas en Tibú. Este evento no ha sido el único operativo aéreo de las últimas semanas, ya que a finales de octubre las Fuerzas Militares realizaron otro bombardeo en Nóvita, Chocó, contra el grupo Edwin Guzmán Martín, perteneciente al Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Balance del Mandato Presidencial

Con este nuevo anuncio, el Gobierno completo ocho bombardeos desde el inicio del mandato, marcando una tendencia constante en la lucha contra el narcotráfico. La estrategia actual prioriza la eliminación de líderes clave y la desarticulación de estructuras criminales mediante operaciones precisas y verificadas. Las próximas declaraciones oficiales proporcionarán más contexto sobre cómo estas acciones contribuyen a la estabilidad regional y la reducción de la violencia armada en zonas históricamente afectadas por estos grupos.