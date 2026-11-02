Abelardo De La Espriella ordena reforzar seguridad y fumigaciones tras atentados letales

El presidente Abelardo De La Espriella anuncia bombardeos, operaciones especiales y reactivación de fumigaciones legales tras ataques en Tolima, Huila y Cauca que dejaron cinco muertos.

El presidente Abelardo De La Espriella reaccionó el lunes 2 de noviembre ante la escalada de violencia en Colombia, anunciando una respuesta militar firme tras los ataques del fin de semana. La medida incluye el refuerzo de la fuerza pública y la reactivación de fumigaciones legales en las zonas afectadas.

Respuesta Militar y Medidas Legales

El mandatario ordenó fortalecer la presencia militar en las regiones donde ocurrieron los ataques para recuperar el control de los territorios y prevenir nuevas agresiones. Esta decisión responde directamente a la oleada de violencia que sacudió al país durante el fin de semana.

Also read Petro advierte que la reforma tributaria de De la Espriella golpeará más a los pobres que a los ricos

De La Espriella anunció tres líneas de acción claras para combatir a las estructuras armadas ilegales. Estas medidas incluyen bombardeos contra objetivos militares legítimos, la intensificación de operaciones especiales y la reactivación de las fumigaciones conforme a la ley.

El jefe de estado lanzó una advertencia directa a los responsables de los hechos violentos, asegurando que serán perseguidos y combatidos con toda la fuerza legítima del Estado. Su mensaje buscaba transmitir que el miedo había cambiado de bando y que la autoridad estatal se reafirmaba.

Advertisement

Víctimas y Detalles de los Atentados

Los atentados con explosivos dejaron un saldo trágico de al menos cinco personas fallecidas en diferentes regiones del país. Entre las víctimas se encuentran una bebé de dos meses y un patrullero de la Policía Nacional, lo que indignó a la ciudadanía.

Uno de los incidentes más graves ocurrió en Planadas, Tolima, durante la noche del domingo 1 de noviembre, donde una volqueta con explosivos detonó cerca de instalaciones militares y un centro asistencial. La gobernadora Adriana Magali Matiz confirmó cuatro muertos y diecisiete heridos en este suceso.

En Algeciras, Huila, la explosión de una motocicleta bomba cobró la vida del patrullero Julián Esmith Castaño López y dejó heridos a otros dos policías y cuatro civiles. Este ataque ocurrió el mismo fin de semana y contribuyó a la alerta nacional.

Situación en Cauca y Próximos Pasos

El departamento del Cauca también registró acciones violentas en Balboa y La Sierra, donde se detonaron artefactos explosivos. El Ejército señala preliminarmente a integrantes de una estructura disidente como posibles responsables del ataque en Balboa.

Advertisement

Totoró fue incluido por el presidente entre los municipios afectados por los recientes hechos de violencia, lo que amplía la geografía de la respuesta gubernamental. Las autoridades mantienen operaciones de seguridad activas en todos estos municipios afectados por la crisis.

Las investigaciones continúan para establecer la autoría definitiva de los ataques, con especial atención al posible uso de drones en Planadas. Mientras tanto, el Gobierno avanza en la implementación de las medidas anunciadas para garantizar la seguridad de la población civil.