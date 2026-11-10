Abelardo de la Espriella ordena séptimo bombardeo contra disidencias en Catatumbo

El presidente Abelardo de la Espriella firmó la séptima operación aérea contra disidencias de las Farc en el Catatumbo, sumando siete ataques en casi 100 días de gobierno con altos costos humanos.

El presidente Abelardo de la Espriella ha ordenado un total de siete bombardeos aéreos contra grupos criminales durante los casi cien días que han transcurrido desde el inicio de su mandato. Con el próximo cumplimiento de este primer centenar de días, el jefe de Estado ha reforzado su narrativa de mano dura mediante operaciones militares directas contra el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional.

Firma de bomba y objetivo del frente 33

El mandatario inauguró oficialmente la séptima operación aérea vistiendo uniforme de camuflaje y boina, firmando una bomba de 460 kilos con la leyenda Bienvenidos a la Patria Milagro. La operación, bautizada con el nombre Noah, tuvo como objetivo principal el frente 33 de las disidencias de las Farc, estructura ubicada principalmente en la región del Catatumbo en el departamento de Norte de Santander y bajo el mando del alias Calarcá.

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Los resultados oficiales del operativo incluyen la muerte de cuatro presuntos disidentes y la captura de seis personas en total. Entre los detenidos se encuentra el alias Barba Chivo, identificado como hombre de confianza de Andrey Avendaño, quien es uno de los jefes máximos de ese grupo armado ilegal. Tras la operación, el presidente De la Espriella se enfrentó directamente a Barba Chivo para anunciar que lo llevaría a la cárcel para que pague por el daño causado.

Historial de siete ataques y proyecciones futuras

Estas escenas se han vuelto costumbre en la gestión del presidente De la Espriella, quien ha protagonizado los siete bombardeos mediante órdenes por radio al Ministerio de Defensa, firmas de bombas con mensajes gubernamentales y enfrentamientos directos con capturados. El pasado 7 de agosto, el jefe de Estado anunció que en los primeros 100 días, que se cumplirán el próximo 14 de noviembre, se realizarían entre 12 y 15 bombardeos.

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La Defensoría del Pueblo y la Asociación Campesina del Catatumbo han denunciado daños colaterales en operaciones anteriores. En el primer bombardeo del 11 de agosto de 2026 contra el Eln en Tibú y San Calixto, tres campesinos quedaron heridos en la vereda El Sinaí, lo que llevó a pedir una investigación de la Fiscalía por los hechos.

Denuncias sobre menores de edad en combate

Las operaciones han dejado un balance negativo debido a la presencia de menores de edad al interior de los grupos armados ilegales. A casi 20 días del primer ataque, se confirmó que un menor de 16 años murió durante la operación contra el Ejército de Liberación Nacional, según información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

El Ministerio de Defensa aseguró que la operación se desarrolló bajo las normas del Derecho Internacional Humanitario. La cartera destacó que se aplicaron principios de distinción, proporcionalidad, precaución y humanidad, con especial énfasis en la protección de la población civil y sus bienes, además de incautar explosivos y elementos de comunicación durante los enfrentamientos.