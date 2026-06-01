Abelardo de la Espriella pasa a segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Colombia

Los seguidores de Abelardo de la Espriella celebraron en varias ciudades de Colombia tras pasar a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Aunque el candidato no resultó ganador en el departamento del Atlántico, su principal contendiente, Iván Cepeda, reconoció que la manada despertó y que van a derrotar a los de siempre de manera contundente en la primera vuelta.

Los seguidores de Abelardo de la Espriella celebraron en varias ciudades de Colombia tras pasar a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Aunque el candidato no resultó ganador en el departamento del Atlántico, su principal contendiente, Iván Cepeda , reconoció que la manada despertó y que van a derrotar a los de siempre de manera contundente en la primera vuelta.

El candidato agradeció a los más de 10 millones de colombianos que votaron por él y aseguró que, en 21 días, harían historia. Los seguidores del candidato volvieron a volcarse en las principales calles de Barranquilla, Bucaramanga y Cali, entre otras ciudades del país. El candidato se pronunció sobre la victoria y aseguró que van a derrotar la tiranía y el absolutismo.

Iván Cepeda se pronunciará luego de los resultados de comisión escrutadora sobre la primera vuelta presidencial de Colombia 2026





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