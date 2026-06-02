Abelardo de la Espriella pide observación internacional robusta para la segunda vuelta y acusa a Petro de planificar fraude

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, tras obtener más de 10 millones de votos, solicita una misión de observación internacional sólida para las elecciones del 21 de junio. Denuncia que el presidente Gustavo Petro y su candidato Iván Cepeda buscan desconocer los resultados y perpetuarse en el poder, comparando su actuación con la del régimen venezolano de Maduro. Apela al apoyo de líderes regionales y congresistas estadounidenses, y llama a las fuerzas de centroderecha a proteger las instituciones y la voluntad popular.

Martes, 2 de Junio de 2026 - El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, respaldado por más de 10 millones de votos en la primera vuelta, ha emitido una fuerte advertencia a la comunidad internacional.

Exige el despliegue de una veeduría internacional robusta para la segunda vuelta electoral del próximo 21 de junio, tras denunciar que el presidente Gustavo Petro y su candidato, Iván Cepeda, buscan desconocer el voto popular y estarían fraguando un plan para perpetuarse en el poder de forma ilegítima. De la Espriella destacó los mensajes de felicitación recibidos de presidentes como Javier Milei de Argentina y Daniel Noboa de Ecuador, así como de congresistas estadounidenses María Elvira Salazar y Bernie Moreno, señalamientos que dibujan un escenario de respaldo regional.

"Por primera vez en nuestra historia, un presidente y su candidato decidieron no reconocer los resultados electorales", enfatizó el aspirante, trazando un paralelismo directo entre la estrategia oficialista y el proceder del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Esto ocurre después de que el presidente Gustavo Petro anunciara que asumirá personalmente la campaña para frenar el avance del proyecto de De la Espriella.

Diversas fuerzas políticas de centroderecha han cerrado filas para proteger las instituciones y exigir que se respete de manera estricta la voluntad de los ciudadanos. El candidato reiteró que la observación internacional será clave para blindar los comicios decisivos que se avecinan, confiando en que el fervor popular que acompaña su proyecto es la principal barrera contra las intenciones de fraude.

"Los aprendices de tiranos pretenden pasar por encima de la voluntad popular", concluyó, reafirmando que solo una veeduría internacional robusta puede garantizar la transparencia del proceso electoral y evitar un posible golpe a la democracia





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