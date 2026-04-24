Abelardo de la Espriella Presenta Demanda Contra Traslado de $25 Billones a Colpensiones

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella ha interpuesto una acción de nulidad contra el decreto que ordena el traslado de 25 billones de pesos a Colpensiones, calificándolo de un 'zarpazo ilegal' a los ahorros de los colombianos y denunciando posibles actos de corrupción.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella ha presentado una acción de nulidad contra el reciente decreto gubernamental que ordena el traslado de 25 billones de pesos a Colpensiones , la entidad administradora de pensiones del régimen público.

Esta decisión ha generado una fuerte controversia y una respuesta inmediata por parte de diversos sectores, incluyendo las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y ahora, formalmente, a través de una acción legal por parte del candidato De la Espriella. La demanda, presentada este jueves 23 de abril, busca detener lo que el candidato califica como una apropiación indebida de los ahorros de los colombianos, argumentando que el gobierno de Gustavo Petro está violando incluso la legislación que él mismo promovió.

De la Espriella ha sido enfático en su crítica, denunciando lo que considera un intento de utilizar los fondos de los trabajadores para fines de corrupción y politiquería, una acusación grave que resuena en un contexto de creciente desconfianza en las instituciones públicas. La acción de nulidad no solo busca la invalidación del decreto, sino también una suspensión inmediata de su aplicación, dada la urgencia y el potencial impacto negativo que podría tener sobre los ahorros pensionales de millones de afiliados.

El gobierno, por su parte, defiende la medida como necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y para corregir las desigualdades existentes. Sin embargo, los críticos argumentan que el traslado forzado de los fondos a Colpensiones socava la libertad de elección de los afiliados y pone en riesgo la seguridad de sus ahorros. La demanda presentada por De la Espriella se basa en varios argumentos legales sólidos.

En primer lugar, se alega que el gobierno ha excedido sus facultades reglamentarias al intentar modificar el contenido de una ley mediante un decreto. Este acto, según la demanda, vulnera el principio de jerarquía normativa, que establece que los actos administrativos no pueden contradecir ni alterar disposiciones legales de rango superior.

Además, se argumenta que el decreto desconoce el artículo 48 de la Constitución Política, que establece que los recursos de la seguridad social tienen una destinación específica y no pueden ser manipulados o reasignados arbitrariamente. La demanda también señala vicios de falsa motivación en el decreto, argumentando que las consideraciones fiscales y técnicas en las que se basa son contradictorias con el diseño legislativo de la Ley 2381 de 2024, la norma que regula el sistema de pensiones.

En particular, se cuestiona la invocación de la sostenibilidad financiera del sistema como justificación para una medida que altera su arquitectura original. De la Espriella ha solicitado la suspensión provisional del Decreto 0415 de 2026, argumentando que existe una contradicción evidente entre el contenido del decreto y la ley vigente, lo que cumple con los requisitos para la adopción de una medida cautelar.

La ejecución del decreto, advierte el candidato, podría generar efectos irreversibles sobre los recursos pensionales de millones de afiliados, por lo que es imperativo frenar su aplicación mientras se resuelve de fondo la legalidad del acto. El movimiento Firme por la Patria, al que pertenece De la Espriella, ha expresado su firme oposición al decreto desde su anuncio, calificándolo de un ataque a la propiedad privada y a la libertad económica.

La decisión de presentar una acción de nulidad es vista como un paso crucial en la defensa de los derechos de los afiliados y en la protección de sus ahorros pensionales. La controversia en torno al traslado de los 25 billones de pesos a Colpensiones ha reavivado el debate sobre el futuro del sistema de pensiones en Colombia, un tema de vital importancia para millones de ciudadanos.

Las AFP han argumentado que el decreto es una orden forzada que no tiene en cuenta sus implicaciones, y que podría generar incertidumbre y desconfianza en el sistema. El gobierno, por su parte, insiste en que la medida es necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema y para proteger a los pensionados actuales y futuros.

La resolución de esta controversia dependerá en última instancia de la decisión de los tribunales, que deberán evaluar la legalidad del decreto y determinar si se ajusta a la Constitución y a la ley. Mientras tanto, la incertidumbre persiste y los afiliados se encuentran en una situación de vulnerabilidad, preocupados por el futuro de sus ahorros pensionales.

La situación exige un diálogo constructivo entre todas las partes involucradas, con el objetivo de encontrar una solución que garantice la sostenibilidad del sistema y proteja los derechos de los afiliados





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