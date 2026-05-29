Abelardo De La Espriella presenta propuestas en entrevista con EL HERALDO; sicarios asesinan a mototaxista en Barranquilla

El candidato Abelardo De La Espriella expuso sus propuestas en una entrevista con EL HERALDO, mientras tanto, un hombre es asesinado a tiros en el barrio El Bosque de Barranquilla. Las autoridades investigan el móvil del crimen.

En una entrevista exclusiva con EL HERALDO, el candidato Abelardo De La Espriella presentó sus propuestas de cara a las elecciones del próximo domingo 31 de mayo.

En otros temas, un nuevo asesinato a manos de sicarios sacude el barrio El Bosque en el suroccidente de Barranquilla. Álvaro Ricardo Acosta Infante, un mototaxista de 27 años, fue asesinado a tiros mientras se encontraba con residentes del sector. Testigos presenciales indicaron que los sicarios se desplazaban en dos motocicletas y dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima. Acosta Infante también se dedicaba al préstamo de dinero y tenía una anotación judicial por receptación.

Las autoridades investigan los móviles del crimen y evalúan si el hecho está relacionado con disputas criminales en la zona





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