El presidente Abelardo De La Espriella ordena al Ministerio de Hacienda mantener sin cambios el IVA sobre alimentos para mascotas, protegiendo el bolsillo de las familias colombianas y su canasta básica familiar en medio de ajustes tributarios nacionales.

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó oficialmente que no se producirá ningún incremento en la tasa del Impuesto Al Valor Agregado (IVA) aplicado a los alimentos destinados al consumo de animales de compañía en Colombia. Esta decisión se materializa tras recibir una instrucción directa del mandatario, quien ha ordenado expresamente al Ministerio de Hacienda que mantenga la carga tributaria existente sobre estos productos en sus niveles actuales.

Protección del bolsillo familiar ante subidas impositivas

Abelardo De La Espriella comunicó esta medida a través de una publicación en su perfil oficial de la plataforma X, donde dejó claro que el objetivo central de la orden es blindar la economía de los hogares colombianos. El presidente explicó que la finalidad inmediata es evitar que el costo de vida se eleve, asegurando que la alimentación de las mascotas no se encarezca para los propietarios que dependen de estos recursos para el bienestar de sus animales.

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La declaración pública del jefe de Estado reafirma su compromiso con la protección de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, destacando que la estabilidad en los precios de estos insumos es fundamental para prevenir la inflación en sectores sensibles del mercado minorista y de consumo doméstico.

Similitud con medidas para el agro y la canasta básica

El presidente Abelardo De La Espriella fundamentó su resolución indicando que la exclusión de los alimentos para mascotas del paquete de aumentos tributarios sigue una lógica coherente con otras políticas públicas vigentes. Esta decisión se alinea directamente con las medidas de protección ya anunciadas previamente para resguardar la canasta básica familiar, un componente esencial de la estrategia económica del gobierno.

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Además de la protección al hogar, el mandatario resaltó el respaldo continuo al sector agropecuario colombiano, que también se ha mantenido libre de nuevos incrementos tributarios bajo esta misma doctrina de fomento productivo. La administración actual busca evitar que los propietarios deban asumir cargas adicionales, garantizando que el cuidado de los animales no se vea comprometido por factores externos de costo.

Abelardo De La Espriella enfatizó el valor emocional y social que representan los animales de compañía para la sociedad colombiana. El presidente aseguró que estos seres vivos entregan amor, lealtad y una compañía incondicional a millones de familias, por lo que el Gobierno asume la responsabilidad de proteger su acceso a una alimentación adecuada y económica.

Contexto tributario y próximos pasos regulatorios

El anuncio de la preservación del IVA para estos productos específicos se produce en un momento crítico de debate legislativo y administrativo sobre las reformas fiscales nacionales. En medio de las discusiones abiertas sobre posibles cambios estructurales en el Impuesto Al Valor Agregado y otras herramientas tributarias, esta orden ejecuta una exención clara que corta la incertidumbre en el mercado.

El Ministerio de Hacienda tiene ahora la tarea operativa de implementar esta instrucción presidencial, ajustando los sistemas de recaudación y las normativas vigentes para asegurar que la excepción se aplique correctamente a todos los proveedores y distribuidores. Esta medida proporciona certeza jurídica y económica a las familias colombianas que dependen de la venta formal de estos alimentos para la salud de sus mascotas.