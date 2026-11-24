El presidente del Meta, Abelardo De La Espriella, juró no negociar con las disidencias de las FARC tras la carrobomba en Villavicencio, señalando a Iván Mordisco como responsable.

El presidente del departamento del Meta, Abelardo De La Espriella, se dirigió este martes a la ciudad de Villavicencio para asumir un firme liderazgo tras el ataque terrorista con carrobomba que devastó la sede de la Gobernación. Durante su intervención, el mandatario estableció una postura de cero tolerancia hacia los grupos armados ilegales, garantizando al ciudadano que el gobierno no retrocederá ni establecerá diálogos con el terrorismo.

Declaración firme contra el narcoterrorismo

Abelardo De La Espriella envió un mensaje directo y contundente a las disidencias de las Farc, identificadas bajo el mando de Iván Mordisco, asegurando que el Estado colombiano las derrotará por completo para restablecer la paz. El gobernador rechazó explícitamente la estrategia del gobierno anterior, calificando como inaceptable cualquier intento de conectar con la criminalidad y afirmando que no se permitirá que los delincuentes actúen con impunidad.

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Identificación del líder Antonio Medina

El mandatario del Meta responsabilizó directamente al bandido Antonio Medina de las disidencias por los actos de violencia, prometiendo que irá tras él para que pague con sangre el daño causado. De La Espriella comparó la situación con atacar un nido de cucarachas, argumentando que la intensificación de los enfrentamientos es la razón por la que los grupos criminales se han vuelto desatados y violentos en respuesta a la presión estatal.

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Compromiso de reconstrucción inmediata

Para asegurar la recuperación de Villavicencio, el presidente del departamento confirmó que ya existen los recursos necesarios para iniciar la reconstrucción de la infraestructura dañada lo antes posible. Abelardo De La Espriella enfatizó que el departamento no está solo en este momento crítico y que su prioridad es garantizar la tranquilidad y la paz para los ciudadanos afectados por el ataque.

Respaldado por la Fuerza Pública

El gobernador pidió confianza al pueblo colombiano, destacando que la acción del Estado es correcta y que contará con el respaldo total de la Fuerza Pública y el auxilio divino para vencer al enemigo. Esta declaración consolida la estrategia oficial de confrontación directa contra el narcoterrorismo, dejando claro que la fuerza del Estado prevalecerá sobre las disidencias armadas.