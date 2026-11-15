Abelardo de La Espriella promete eximir IVA a la canasta familiar

El presidente Abelardo de La Espriella garantiza que su gobierno no impondrá IVA a alimentos básicos ni al sector agropecuario, marcando un giro en la Ley de Rescate Económico.

El presidente Abelardo de La Espriella rompió el silencio sobre los detalles de su política fiscal durante la alocución oficial que sirvió para hacer balance de sus primeros 100 días de Gobierno. En este anuncio clave, el mandatario aseguró que su administración no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas de este impuesto sobre el sector agropecuario. Esta declaración representa un giro estratégico frente al texto original de la reforma tributaria, que sí contemplaba cambios significativos en la gravación de alimentos básicos e insumos del campo.

Conflicto entre promesa y texto legislativo

La garantía del presidente Abelardo de La Espriella contrasta directamente con el proyecto de ley que actualmente se debate en el Congreso. De acuerdo con información publicada por Caracol Radio, la iniciativa oficial contemplaba que, a partir de enero de 2028, ciertos alimentos actualmente excluidos del IVA o con tarifa del 5 por ciento pasaran a gravarse con la tasa plena del 19 por ciento. Entre los productos afectados se incluyen lentejas, fríjoles, garbanzos, tomate, cebolla, zanahoria, algunas frutas, café tostado, azúcar, harinas, pastas y chocolate de mesa.

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Además de los alimentos directos para el consumo, el proyecto original también proponía modificar el tratamiento tributario de los insumos esenciales para la producción agrícola. Esto incluiría la aplicación de impuestos sobre fertilizantes, abonos, semillas y plaguicidas, insumos cruciales para mantener la competitividad del sector agropecuario. La diferencia entre el discurso político del mandatario y el articulado legislativo ha generado un ambiente de incertidumbre sobre el destino final de la reforma fiscal.

Resistencia parlamentaria y posturas políticas

La propuesta del Ejecutivo ya enfrentaba una fuerte resistencia antes de la declaración presidencial. El Partido Liberal anunció formalmente el 10 de noviembre que no respaldaría un aumento del IVA sobre productos de la canasta familiar, exigiendo una revisión exhaustiva de los efectos negativos sobre los consumidores, los pequeños comerciantes y los productores agrícolas. Esta postura refleja un consenso amplio sobre la sensiblidad del tema.

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El informe del periódico El País destacó que el incremento impositivo a alimentos y productos básicos se consolidó como uno de los principales obstáculos estructurales para que la reforma consiga las mayorías necesarias en el Congreso. La dificultad para avanzar en el proceso legislativo demuestra la brecha existente entre las necesidades fiscales del Estado y la protección del poder adquisitivo de la población más vulnerable.

Impacto inmediato y próximos pasos legislativos

Es fundamental aclarar que la declaración pública del presidente Abelardo de La Espriella no equivale automáticamente a la eliminación de los artículos impositivos del proyecto de ley. Para que la promesa se traduzca en un cambio jurídico efectivo y vinculante, el Gobierno deberá modificar explícitamente el texto durante su trámite legislativo. Esto implicará respaldar proposiciones que eliminen dichos gravámenes o presentar un nuevo articulado que refleje las nuevas líneas rectoras.

La Ley de Rescate Económico se mantiene como una de las apuestas fiscales principales del Ejecutivo en sus primeros 100 días. La Presidencia habilitó un informe especial sobre este periodo de gestión, mientras diferentes ministerios divulgaban sus propios balances. Sin embargo, el frente tributario continúa siendo el asunto más sensible. La discusión ahora se traslada al Congreso, donde definirá cómo queda finalmente la ley y qué medidas sobrevivirán al riguroso debate legislativo.