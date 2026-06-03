Abelardo de la Espriella promete llevar a la Lista Clinton a compradores de votos

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella ha prometido llevar a la Lista Clinton a políticos y empresarios que han comprado votos en caso de que gane la segunda vuelta presidencial.

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella ha prometido llevar a la Lista Clinton a políticos y empresarios que han comprado votos en caso de que gane la segunda vuelta presidencial .

De la Espriella también acusó al ministro Armando Benedetti de ser un 'comprador de votos'. El presidente Gustavo Petro aseguró que Donald Trump ha traicionado un acuerdo al expresar su apoyo a De la Espriella, a pesar de que en un momento anterior había expresado su compromiso de no intervenir en la política colombiana.

Una encuesta reciente realizada por AtlasIntel, que predijo con precisión el triunfo de De la Espriella en la primera vuelta, sugiere que ganaría la segunda vuelta de acuerdo a una nueva medición. De la Espriella agradeció el apoyo del presidente Donald Trump después de su triunfo en la primera vuelta, pero el presidente Gustavo Petro rechazó el apoyo de Trump a De la Espriella, invitando a todos los colombianos a votar en plena libertad





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