Abelardo De La Espriella propone 10 mega cárceles y centros de rehabilitación para combatir el crimen y apoyar a víctimas en Colombia

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella presentó un plan integral que incluye la construcción de 10 mega cárceles para delincuentes de alto impacto y 10 centros de rehabilitación para víctimas de la violencia, buscando una respuesta simultánea al crimen organizado y al sufrimiento de las familias colombianas.

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella presentó un ambicioso plan para combatir el crimen organizado y apoyar a las víctimas de la violencia en Colombia.

Entre las medidas propuestas se encuentran la construcción de 10 mega cárceles para recluir a delincuentes vinculados a delitos de alto impacto, especialmente aquellos relacionados con la producción y comercialización de drogas. De La Espriella destacó que estas instalaciones servirán para garantizar que los responsables paguen por el daño causado a la sociedad, mientras se implementan estrategias para recuperar la seguridad ciudadana.

Además, el candidato anunció la creación de 10 mega centros de rehabilitación destinados a apoyar a las víctimas de la violencia, un drama que, según él, ha afectado profundamente a miles de familias colombianas. Durante su discurso, De La Espriella enfatizó que el Estado debe responder no solo con medidas punitivas, sino también con acompañamiento social efectivo para quienes buscan reconstruir sus vidas.

He visto el dolor de madres, el sufrimiento de familias enteras que sienten que están perdiendo a sus hijos. Ese dolor no puede seguir siendo invisible, afirmó. La propuesta forma parte de una visión integral de país que combina la lucha contra el crimen con la protección de las familias. La Patria que propongo es una que enfrenta el crimen con firmeza, pero que también acompaña, con decisión, a quienes buscan levantarse, concluyó el candidato.

De La Espriella aseguró que su plan busca responder de manera simultánea a dos frentes: el crimen organizado y el sufrimiento silencioso de las víctimas. Mientras las mega cárceles se encargarán de contener a los delincuentes, los centros de rehabilitación brindarán apoyo psicológico, social y económico a quienes han sido afectados por la violencia. El candidato subrayó que su propuesta no se limita a la seguridad pública, sino que incluye un enfoque humanitario para abordar las consecuencias del conflicto.

Además, destacó que su gobierno priorizará la prevención y la reinserción social como pilares fundamentales para construir una sociedad más justa y pacífica. Con estas medidas, De La Espriella busca posicionarse como un líder que no solo promete seguridad, sino también esperanza para las comunidades más vulnerables





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